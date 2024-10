Non sembra, ma questo notebook HP è un affare: OLED e Core i7 a bordo

Mentre esaminavamo le varie proposte odierne di Amazon in cerca di ottimi affari, ci siamo imbattuti nell'HP Pavilion Plus 14. A prima vista, il prodotto non sembra essere in offerta, ma la presenza di uno schermo OLED e di un processore Intel Core 13700H al prezzo di soli 749,99€ fa sorgere il sospetto che il portale possa aver dimenticato di segnalare uno sconto. Considerando queste due specifiche tecniche, possiamo affermare che, a circa 750€, si tratta di un notebook decisamente valido.

HP Pavilion Plus 14-eh1000sl, chi dovrebbe acquistarlo?

HP Pavilion Plus 14 è particolarmente consigliato per coloro che richiedono un computer portatile affidabile e potente per accompagnarli nelle loro attività quotidiane. Grazie al processore Intel Core i7, 16GB di RAM e un SSD da 512GB, queste persone troveranno nell'HP Pavilion Plus 14 una soluzione ideale per gestire con fluidità software di editing, programmi di progettazione e applicazioni per l'ufficio.

Inoltre, coloro che apprezzano la qualità visiva troveranno nello schermo OLED da 14” con risoluzione 2,8K e refresh rate di 90Hz un compagno incomparabile per lavorare con immagini ad alta definizione o godersi contenuti multimediali con colori vividi e dettagli nitidi. Non solo performance e qualità visiva, ma anche praticità e portabilità definiscono HP Pavilion Plus 14, rendendolo un'opzione interessante per chi lavora in mobilità.

La batteria con durata fino a 9 ore e la possibilità di una ricarica rapida al 50% in circa 30 minuti lo rendono uno strumento di lavoro affidabile lontano dalla scrivania. Aggiungendo un design sottile e leggero, con un peso di soli 1,4kg, diventa evidente perché questo laptop sia perfetto per coloro che richiedono elevati standard di performance, qualità visiva e mobilità, il tutto racchiuso in uno chassis elegante e resistente.

