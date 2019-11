HPE, alcuni SSD possono morire dopo 32.768 ore d’uso

HPE ha rilasciato aggiornamenti del firmware per alcuni SSD con interfaccia SCSI per impedire che smettessero di funzionare correttamente esattamente dopo 32.768 ore di funzionamento. I dispositivi sono usati nei server e nei prodotti di archiviazione per le aziende come HPE ProLiant, Synergy, Apollo, JBOD D3xxx, D6xxx, D8xxx, MSA, StoreVirtual 4335 e StoreVirtual 3200.

Il tempo di scadenza anomalo si traduce in 3 anni, 270 giorni e 8 ore, molto meno della normale durata di vita di questo tipo di prodotti. Per alcuni di essi, la garanzia può essere estesa fino a un massimo di cinque anni.

L’avviso è apparso in un bollettino nel centro di supporto di Hewlett Packard Enterprise (HPE), dove si legge che il bug rende irrecuperabili sia l’unità che i dati.

Il ripristino dei dati sarebbe possibile da un backup in una configurazione non tollerante ai guasti, come RAID 0, e una tollerante ai guasti in un RAID se più unità falliscono rispetto a quanto supportato dalla modalità RAID tollerante ai guasti dell’unità logica.

In totale HP elenca 20 unità interessate dal problema. Per il momento, una correzione è disponibile solo per otto modelli ed è stata rilasciata il 22 novembre. Per i restanti, la società prevede di distribuire un aggiornamento del firmware nella seconda settimana di dicembre.

HPE Model Number HPE SKU Descrizione HPE SKU HPE Spare Part SKU Data fix del firmware VO0480JFDGT 816562-B21 HP 480GB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC SSD 817047-001 11/22/2019 VO0960JFDGU 816568-B21 HP 960GB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC SSD 817049-001 11/22/2019 VO1920JFDGV 816572-B21 HP 1.92TB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC SSD 817051-001 11/22/2019 VO3840JFDHA 816576-B21 HP 3.84TB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC SSD 817053-001 11/22/2019 MO0400JFFCF 822555-B21 HP 400GB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC SSD S2 822784-001 11/22/2019 MO0800JFFCH 822559-B21 HP 800GB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC SSD S2 822786-001 11/22/2019 MO1600JFFCK 822563-B21 HP 1.6TB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC SSD S2 822788-001 11/22/2019 MO3200JFFCL 822567-B21 HP 3.2TB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC SSD S2 822790-001 11/22/2019 VO000480JWDAR 875311-B21 HPE 480GB SAS SFF RI SC DS SSD 875681-001 Settimana del 12/9/2019 VO000960JWDAT 875313-B21 HPE 960GB SAS SFF RI SC DS SSD 875682-001 Settimana del 12/9/2019 VO001920JWDAU 875326-B21 HPE1.92TB SAS RI SFF SC DS SSD 875684-001 Settimana del 12/9/2019 VO003840JWDAV 875330-B21 HPE 3.84TB SAS RI SFF SC DS SSD 875686-001 Settimana del 12/9/2019 VO007680JWCNK 870144-B21 HPE 7.68TB SAS 12G RI SFF SC DS SSD 870460-001 Settimana del 12/9/2019 VO015300JWCNL 870148-B21 HPE 15.3TB SAS 12G RI SFF SC DS SSD 870462-001 Settimana del 12/9/2019 VK000960JWSSQ P06584-B21 HPE 960GB SAS RI SFF SC DS SSD P08608-001 Settimana del 12/9/2019 VK001920JWSSR P06586-B21 HPE 1.92TB SAS RI SFF SC DS SSD P08609-001 Settimana del 12/9/2019 VK003840JWSST P06588-B21 HPE 3.84TB SAS RI SFF SC DS SSD P08610-001 Settimana del 12/9/2019 VK003840JWSST P11329-B21 HPE 3.84TB SAS RI LFF SCC DS SPL SSD P11360-001 Settimana del 12/9/2019 VK007680JWSSU P06590-B21 HPE 7.68TB SAS RI SFF SC DS SSD P08611-001 Settimana del 12/9/2019 VO015300JWSSV P06592-B21 HPE 15.3TB SAS RI SFF SC DS SSD P08612-001 Settimana del 12/9/2019

Secondo il bollettino l’errore è inevitabile a meno che non venga installato il nuovo firmware, altrimenti gli SSD installati nello stesso momento potrebbero fallire “quasi contemporaneamente”.

Alcuni utenti hanno riscontrato questo scenario: un utente su Reddit afferma che sei SSD HPE sono morti nell’arco di 15 minuti. Un altro scrive: “Avevo otto VO0480JFDGT che si sono guastate 2 settimane fa in un server. Tutte hanno smesso di funzionare nell’arco pochi minuti l’una dall’altra. Sono state necessarie più di 2 settimane affinché HPE riconoscesse il bug”.

HPE non ha scoperto da sola il problema nel firmware, ma l’ha appreso da un produttore di SSD. Gli utenti possono controllare il tempo di attività delle proprie unità con il software Smart Storage Administrator (SSA), che fornisce la vita operativa di ciascuna unità.

Il firmware correttive si chiama HPD8. È disponibile per i modelli VO0480JFDGT, VO0960JFDGU, VO1920JFDGV, VO3840JFDHA (download per VMware ESXi, Windows, Linux). È disponibile anche per le unità MO0400JFFCF, MO0800JFFCH, MO1600JFFCK e MO3200JFFCL (download per VMware, Windows, Linux).