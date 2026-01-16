HUAWEI torna alla carica con il MatePad 11.5 S, un dispositivo che ambisce a sostituire carta e penna attraverso un ecosistema integrato di hardware e software proprietario. L'annuncio è stato fatto nella giornata di ieri, con l'obiettivo dichiarato di offrire un'esperienza paperless che unisca comfort visivo, produttività professionale e un prezzo competitivo per studenti e creativi.

La vera sfida per qualsiasi tablet utilizzato all'aperto o in ambienti luminosi rimane quella della leggibilità dello schermo. HUAWEI ha puntato tutto su una soluzione tecnica che chiama Display PaperMatte ultra-luminoso, caratterizzato da una texture superficiale ottimizzata per ridurre della metà l'effetto scintillio rispetto alla precedente generazione. Il risultato promesso è un'esperienza di lettura e scrittura più naturale, con minori riflessi anche sotto la luce diretta del sole.

La tecnologia dello schermo non si limita alla superficie antiriflesso. Il pannello vanta una risoluzione di 2.8K con densità di 291 pixel per pollice e una frequenza di aggiornamento spinta fino a 144 Hz. Quest'ultima caratteristica garantisce fluidità non solo durante la riproduzione di contenuti video, ma anche nella scrittura con pennino, dove ogni millisecondo di latenza può compromettere la naturalezza del gesto.

L'approccio di HUAWEI alla scrittura digitale passa attraverso la M-Pencil Pro, abbinata a due applicazioni proprietarie che rappresentano il cuore dell'esperienza utente. HUAWEI Notes integra funzioni avanzate come il miglioramento della scrittura tramite intelligenza artificiale, il riconoscimento automatico delle equazioni matematiche e un sistema di pennelli multipli. Per chi invece ha velleità artistiche, l'app GoPaint offre strumenti professionali come palette colori intelligenti, animazioni e un pennello a olio tridimensionale che simula l'applicazione del colore su tela.

Un elemento distintivo del nuovo MatePad è la Smart Magnetic Keyboard, accessorio che trasforma radicalmente l'utilizzo del dispositivo. La tastiera magnetica propone tre diverse configurazioni: una modalità con tastiera divisa per l'uso in spazi ristretti, una modalità Laptop per la produttività tradizionale e una modalità Studio pensata per scenari creativi. Questa versatilità risponde all'esigenza di adattare lo strumento a contesti d'uso differenti, dal vagone del treno all'ufficio condiviso.

La strategia commerciale di HUAWEI include un'iniziativa molto interessante per il mercato italiano: l'acquisto del tablet garantisce gratuitamente per dodici mesi il servizio Huawei Care con Protezione Schermo, che copre una sostituzione gratuita in caso di danno accidentale. Un'assicurazione non trascurabile considerando che lo schermo rappresenta la componente più costosa e vulnerabile di qualsiasi tablet.

Dal punto di vista della disponibilità, il MatePad 11.5 S viene proposto in due configurazioni, entrambe con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. La versione base senza tastiera costa 399 euro nella colorazione grigia, mentre chi preferisce l'abbinamento completo con tastiera US potrà scegliere tra grigio e verde al prezzo di 499 euro. Per incentivare le vendite nel periodo iniziale, HUAWEI applica uno sconto di 30 euro fino al 18 febbraio, rendendo l'offerta più competitiva rispetto ad altri dispositivi della stessa fascia.

Il posizionamento del prodotto mira chiaramente a intercettare studenti universitari, professionisti in mobilità e creativi digitali. La combinazione di schermo antiriflesso, pennino evoluto e software proprietario rappresenta la risposta di Huawei a un segmento di mercato dove iPad ed altri competitor Android hanno finora dominato.