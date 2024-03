Huawei rivoluziona lo storage con i nuovi Huawei MED magnetoelettrici

Huawei sta rivoluzionando il settore dello storage con i suoi nuovi dischi magnetoelettrici, promettendo un drastico miglioramento dell'efficienza energetica e capacità di archiviazione rispetto agli HDD tradizionali.

Questi dischi magnetoelettrici, sviluppati dal gigante tecnologico cinese, ridurranno il consumo energetico fino al 90%, aprendo nuove prospettive nel campo dell'archiviazione dati.

Secondo quanto riportato da Blocks and Files, il lancio di questo innovativo sistema di archiviazione è previsto per la seconda metà del 2025 all'estero, con la possibilità di un lancio specifico per la Cina in anticipo rispetto al resto del mondo.

Peter Zhou, presidente dell'archiviazione dati di Huawei, ha dichiarato che la prima generazione di questi dischi avrà una capacità di rack di oltre 10 PB (Petabyte), con un consumo energetico inferiore a 2 KW, rendendoli ideali per lo storage archivistico.

La tecnologia alla base di questi dischi magnetoelettrici sembra essere una novità nel campo dello storage. Sebbene sia ancora poco chiaro come funzioni esattamente, si sa che sfrutta il magnetismo in qualche modo per memorizzare i dati su un materiale.

Nonostante ciò, le prestazioni previste sono estremamente interessanti: si prevede infatti che questi dischi consumino fino al 90% in meno rispetto agli HDD e il 20% in meno rispetto ai nastri magnetici, mentre offriranno prestazioni 2,5 volte superiori a quest'ultimi.

La prima generazione di questi dischi magnetoelettrici sarà integrata in sistemi a rack con una capacità di oltre 10 PB, con ogni disco che può contenere circa 24 TB di dati. Si stima che il consumo energetico di questi sistemi sia inferiore a 2 kilowatt, rendendoli estremamente efficienti dal punto di vista energetico.

La possibilità che questa tecnologia di storage diventi un business redditizio per Huawei potrebbe portare a un'adozione più diffusa anche da parte di altri produttori occidentali.

L'eventuale successo commerciale di Huawei potrebbe incentivare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie simili da parte di altre aziende, aprendo così nuove opportunità nel settore dello storage dati.

In conclusione, i nuovi dischi magnetoelettrici di Huawei promettono di rivoluzionare il modo in cui archiviamo i dati, offrendo un'efficienza energetica senza precedenti e una capacità di archiviazione eccezionale.

Resta da vedere se questa tecnologia sarà in grado di soddisfare le aspettative e di trasformarsi in un successo commerciale su scala globale.