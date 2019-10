HyperX Alloy Origins arriva con switch proprietari Red

Disponibile anche sul mercato italiano la tastiera HyperX Alloy Origins vista il mese scorso alla Gamescon di Colonia e prima al Computex 2019.

HyperX, la divisione gaming di Kingston, ha annunciato la disponibilità sul mercato degli switch proprietari per tastiere gaming. La prima variante a debuttare è quella RED, uno switch lineare senza alcun feedback, disponibile sulla nuova HyperX Alloy Origins.

I nuovi switch sono stati progettati per offrire performance e durata, grazie al tempo di attuazione ridotto e 80 milioni di pressioni garantite. Le altre caratteristiche dello switch prevedono una forza di attuazione di 45 grammi, una corsa di 3,8 mm e un punto d’attuazione di 1,8 mm.

“HyperX ha investito due anni nello sviluppo di switch che avessero le caratteristiche e le specifiche richieste dai videogiocatori, ed è entusiasta di portare sul mercato gli switch con il proprio marchio” ha commentato Jennifer Ishii, il direttore della divisione tastiere. “La nostra nuova tastiera Alloy Origins, abbinata agli switch personalizzati, soddisferà le esigenze dei giocatori che sono alla ricerca di uno switch lineare testato per 80 milioni di click”.

La nuova tastiera HyperX Alloy Origins l’avevamo già vista in occasione della Gamescon di Colonia di fine agosto e ancora prima al Computex di Taipei, insieme alle tante nuove proposte dell’azienda. Si tratta di una tastiera meccanica dal design essenziale e con un layout completo a 104 tasti.

La tastiera è compatibile con il software Ngenuity di Kingston per creare macro e gestire l’illuminazione RGB per ogni singolo tasto. Il software comprende inoltre una modalità gioco personalizzabile per indicare quali tasti disabilitare durante le sessioni di gameplay.

La tastiera ha un antighosting al 100% e N-key rollover completo, oltre ad avere uncavo removibile. La ragione che ha portato HyperX ad optare per un design sobrio e dalle dimensioni compatte oltre che al cavo staccabile è proprio la portabilità: la nuova tastiera infatti è pensata per il trasporto in modo da essere usata anche su postazioni diverse o nei LAN Party.

La HyperX Alloy Origins è disponibile presso il sito ufficiale e dai rivenditori autorizzati al prezzo di 119,99 euro (su Amazon trovate per ora il layout US e UK).