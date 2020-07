HyperX, arriva la coloratissima tastiera meccanica Alloy Elite 2

HyperX, divisione gaming di Kingston Technology Company Inc., ha annunciato la nuova tastiera meccanica da gaming Alloy Elite 2, basata sul design della prima serie ed equipaggiata con gli switch meccanici lineari rossi HyperX che garantiscono un’elevata durata nel tempo (si parla di 80 milioni di pressioni) e performance ai massimi livelli.

Gli esclusivi copri tasti HyperX Pudding in ABS offrono una maggiore luminosità rispetto ai classici copri tasti monocolore, donando al tutto un aspetto davvero spettacolare. Non mancano i consueti tasti multimediali dedicati ed una grande rotella del volume, ideali per accedere con facilità a diverse opzioni e non perdere tempo durante le vostre sessioni di gioco. La barra luminosa con effetti RGB dinamici personalizzabili tramite il software HyperX Ingenuity darà vista ad uno spettacolo sorprendente grazie a diversi effetti luminosi accattivanti. La robustezza è assicurata dal robusto telaio in acciaio, mentre il peso specifico della tastiera le impedisce di scivolare quando l’azione si fa rovente.

Jennifer Ishii, keyboard business manager di Hyper X, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di annunciare la nostra nuova tastiera meccanica Alloy Elite 2 costruita con i copri tasti XyperX Pudding. La Alloy Elite 2 soddisferà le esigenze dei videogiocatori alla ricerca di una tastiera meccanica da gaming completamente personalizzabile grazie agli switch HyperX garantiti per 80 milioni di pressioni.»

Ecco l’elenco delle specifiche complete:

Tastiera Switch HyperX Switch Tipo Meccanico Retroilluminazione RGB (16.777.216 colori) Effetti luminosi Illuminazione RGB per tasto e 5 livelli di luminosità Memoria integrata 3 profili USB 2.0 Pass-through Sì Anti-Ghosting 100% Anti-Ghosting Rollover dei tasti modalità N-key Indicatore LED Sì Controlli multimediali Sì Modalità Game Sì Compatibilità di SO Windows 10, 8.1, 8, 7 Switch dei tasti Switch HyperX Red Stile di funzionamento Lineare Forza di attuazione 45 g Punto di attivazione 1,8 mm Corsa totale 3,8 mm Vita operativa (Battute) 80 milioni Cavo Tipo Collegato, intrecciato Lunghezza 1,8 m Dimensioni Lunghezza 444,0 mm Larghezza 174,0 mm Altezza 37,4 mm Peso (Tastiera e cavo) 1.530 g

Alloy Elite 2 offre anche una porta USB 2.0 pass-through, 100% Anti-Ghosting e rollover N-Key. Infine, la tastiera è compatibile anche con Sony Playstation 4 e Microsoft Xbox One attraverso una connessione USB-A, così da poter avere un’unica tastiera sia per il PC che per le console. Il prodotto è acquistabile, con layout di tasti inglese, presso il sito ufficiale del produttore al prezzo di 129,99$.