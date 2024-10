App Windows sui Chromebook? Presto la soluzione migliore potrebbe sparire

Google potrebbe interrompere il supporto per Parallels su Chromebook entro la fine del 2024, secondo quanto riportato da fonti anonime citate da Chrome Unboxed. L'azienda dovrebbe rilasciare un annuncio ufficiale prima della chiusura del servizio, che consente di eseguire app Windows sui laptop con Chrome OS.

Parallels Desktop è disponibile sui Chromebook dal 2020 e, sebbene non venga aggiornato da ben 18 mesi, offre un modo semplice per poter usare applicazioni Windows su Chromebook, eliminando quello che è, per molti utenti, il limite più grande dei portatili con l'OS di Google, specialmente se si usano software non disponibili per Chrome OS.

Cameyo potrebbe diventare l'unica opzione per eseguire app legacy su Chromebook.

La possibile dismissione di Parallels potrebbe essere legata all'acquisizione di Cameyo da parte di Google, che offre una soluzione alternativa per l'esecuzione di app Windows su Chrome OS. Inoltre, Parallels richiede Chromebook con hardware potente, in contrasto con la filosofia di accessibilità economica di questi dispositivi.

Se confermata, questa mossa lascerebbe Cameyo come unica soluzione ufficiale per l'utilizzo di applicazioni Windows su Chromebook. Google non ha però rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, quindi non possiamo far altro che aspettare per scoprire come evolverà la situazione.