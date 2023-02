Qualche giorno fa, vi abbiamo parlato dell’arrivo della funzionalità RTX Video Super Resolution sulla versione 110 del popolare browser Google Chrome. Presentata in occasione del CES 2023, questa tecnologia di NVIDA sfrutta i Tensor Core delle GeForce RTX 30 e RTX 40 per effettuare un upscaling tramite algoritmi di Intelligenza Artificiale, così come il Deep Learning Super Sampling (DLSS), dei filmati da 360p a 4K (passando per tutte le varie risoluzioni intermedie), anche a 144fps.

Google ha finalmente pubblicato l’ultima versione di Chrome, che include il supporto a RTX VSR. Tuttavia, per poter utilizzare questa funzionalità, è necessario che NVIDIA renda disponibili dei driver adeguati. I nuovi GeForce Game Ready (528.49) non sono dotati di questo supporto, ma Manuel Guzman, software QA di NVIDIA, ha dichiarato che i prossimi driver R530 con RTX VSR saranno disponibili più avanti questo mese.

Photo Credit: NVIDIA forum

Romain Pokrzywka di NVIDIA ha affermato:

La funzionalità sarà regolata dal flag “disable_vp_super_resolution” e richiederà la versione minima del driver NVIDIA (attualmente mirata alla versione 530.xx). Non ci sarà un gating basato sul deviceid, e solo le GPU di ultima generazione saranno supportate inizialmente. La funzione ha un impatto sul consumo energetico della GPU durante la riproduzione video, pertanto sarà attiva solo quando si utilizza un alimentatore esterno e verrà disattivata automaticamente se si passa all’alimentazione a batteria. Non c’è un’opzione accessibile per l’utente tramite Chromium, ma sarà disponibile una nuova opzione a livello di sistema sul pannello di controllo NVIDIA per gli utenti che desiderano disattivare manualmente la funzione.

Di conseguenza, gli utenti non potranno attivare manualmente il VSR e, anche se ci riuscissero, non potranno utilizzarlo senza il pannello di controllo NVIDIA. La tecnologia VSR richiede una maggiore quantità di energia per funzionare e non è compatibile con sistemi alimentati a batteria, pertanto sarà utilizzabile solo con una fonte di alimentazione esterna sui computer portatili.