Dopo il nostro articolo dedicato al Black Friday Amazon, in cui abbiamo riportato alcune delle migliori offerte per ogni categoria di prodotti, è il momento di approfondire le occasioni riguardanti le categorie merceologiche più ambite. Quella dedicata agli SSD, SD e HDD rientra certamente tra queste, ed ecco perché ci siamo presi la briga di elencare una serie di questi componenti dedicati allo spazio di archiviazione ponendo, come detto, particolare attenzione alle proposte più interessanti.

Come da tradizione, il Black Friday Amazon ha rilasciato una quantità enorme di offerte, pertanto vi consigliamo caldamente di dare un’occhiata anche alla pagina ufficiale, qualora le memorie da noi segnalate non dovessero fare al caso vostro, per motivi di compatibilità o di tagli di memoria. Come ogni anno, le offerte migliori saranno le prime ad esaurirsi, quindi non indugiate troppo se siete alla ricerca di componenti in grado di aumentare lo spazio di archiviazione dei vostri dispositivi o di migliorarne le prestazioni.

I migliori SSD, SD e HDD in offerta per il Black Friday

WD BLACK SN850X 2TB | -34%

Se siete interessati a un SSD di ultima generazione, tra le offerte più vantaggiose vi è senza ombra di dubbio il WD BLACK SN850X da 2TB, il cui prezzo ha subito un taglio netto del 34%, sufficiente per permettervi di risparmiare oltre 100€. In altre parole, avrete modo di acquistare questo SSD a soli 221,99€ invece di 336,49€. Grazie al PCIe Gen4 e non solo, le prestazioni sono ai vertici della categoria, superando addirittura il traguardo dei 7.000 Mb/s. Come se non bastasse, il modello proposto in offerta da Amazon è quello con dissipatore termico integrato, utile per garantire che le elevatissime velocità di trasferimento rimangano stabili a lungo. Tramite l’ausilio di un software dedicato, questo SSD sarà in grado anche di predire il caricamento dei vari programmi, ottimizzando ancor di più le prestazioni del PC.

WD BLACK SN770 500GB | -24%

Se 500GB sono sufficienti per le vostre operazioni quotidiane, allora vi proponiamo quest’altra soluzione a marchio WD Black che, come la precedente, gode dell’interfaccia PCIe Gen4. A seguito dello sconto del 24%, il più alto mai registrato su questo modello, potete acquistare questo SSD a soli 59,99€, cifra davvero bassa per un componente di questo calibro. La velocità in lettura raggiuge i 5.000 Mb/s, quindi la reattività del vostro PC ne beneficerà senza alcun dubbio, a meno che non abbiate già un SSD di pari prestazioni, ovviamente. Proprio come il fratello maggiore, tramite il software dedicato potrete monitorare in tempo reale lo stato dell’SSD, oltre a regolare una serie di parametri relativi alle prestazioni, che possono persino aumentare con alcune delle modalità integrate.

Scheda MicroSD Sandisk Ultra 256GB | -58%

Alla ricerca di una scheda di memoria MicroSD? Di offerte ce ne sono tantissime a riguardo, ma la più conveniente è quella sulla Sandisk Ultra da 256GB, grazie a uno sconto pari al 58%, che fa crollare il prezzo da 62,99€ a soli 26,19€. Parliamo di una scheda ottima per numerosi dispositivi, in grado di gestire adeguatamente le registrazioni in Full HD, interfacciandosi anche col 4K, a patto di non esagerare con il bitrate, in quanto la velocità di trasferimento arriva fino a 120 Mb/s.

Scheda MicroSD Sandisk Extreme 128GB | -35%

Se avete esigenze particolari, come ad esempio registrare in 4K con il vostro smartphone di fascia alta o con il vostro drone, allora la Sandisk Extreme è la scheda MicroSD che fa per voi. Il Black Friday Amazon ha fatto sì che la versione da 128GB venisse scontata del 35%, permettendovi di acquistarla a soli 25,39€. Come detto, il modello Extreme di Sandisk è progettato per essere 4K ready, con velocità di scrittura fino a 90 Mb/s, mentre in lettura si arriva addirittura a 190 Mb/s.

Seagate Desktop Drive 8TB | – 25%

Se avete una quantità notevole di foto e video, documenti e file pesanti, ecco l’offerta migliore di questo Black Friday Amazon. Il Seagate Desktop Drive da ben 8TB è scontato del 25%, percentuale che fa ridurre il prezzo di 50€ netti, che si traducono in una spesa di soli 149,99€. A differenza dei precedenti, questo è un dispositivo da posizionare all’esterno, perfetto da abbinare a un PC desktop o a un portatile. Essendo potente, necessita di essere alimentato tramite un alimentatore da 18W, incluso in confezione.

