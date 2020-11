I mini PC Gigabyte BRIX saranno presto ancora più potenti con i nuovi Ryzen

AMD ha annunciato una settimana fa che aggiornerà l’intera gamma Ryzen Embedded con l’architettura Zen 2 e Gigabyte è entrata subito in azione, comunicando che proporrà presto sul mercato nuove versioni delle sue unità compatte BRIX equipaggiate con nuovi SoC.

Le nuove CPU embedded Ryzen V2000 di AMD rappresentano un grande salto in avanti rispetto alla vecchia serie V1000, basata su Ryzen di prima generazione (non sono state realizzate varianti Zen+). Non solo sono ora presentano l’architettura Zen 2, ma AMD ha anche raddoppiato e triplicato il numero di core. Infatti, i modelli di fascia più alta (V2748 e V2718) offrono otto core e sedici thread, mentre le varianti meno potenti (V2546 e V2516) possiedono sei core e dodici thread. Si tratta di un miglioramento sostanziale rispetto ai quattro core e due core, rispettivamente, della serie V1000.

Gigabyte non ha ancora annunciato alcun modello specifico con i nuovi chip. Tutto quello che sappiamo è che saranno presto disponibili, ma ci aspettiamo che i dispositivi mantengano lo stesso form factor di quelli che andranno a sostituire. L’originale BRIX di Gigabyte, basato sui SoC Ryzen embedded di prima generazione, era dotato di tantissime porte, come un doppio connettore Ethernet, sei USB e quattro HDMI. Ciò la rendeva una macchina di piccole dimensioni ideale per configurazioni multi-monitor e lavori leggeri.

L’unico svantaggio principale era dato dalla sua mancanza di prestazioni, dei moderni standard come USB 3.2 Gen 2 e qualsiasi porta Type-C (a causa della vecchia architettura di Ryzen di prima generazione). Se Gigabyte risolvesse entrambi i problemi con le nuove CPU V2000, ciò renderebbe sicuramente BRIX una macchina davvero potente per le attività di produttività tipicamente da ufficio o come media center dato che necessita di davvero poca energia.