LG e i suoi partner si stanno preparando a lanciare monitor gaming equipaggiati con pannelli OLED di terza generazione entro la fine di questo mese. In occasione del recente CES 2023, l’azienda aveva presentato le sue nuove smart TV dotate di pannelli OLED basate sulla sua ultima tecnologia META, che sono in grado di offrire “immagini più luminose del 60% e angoli di visione più ampi del 30% rispetto ai display OLED tradizionali“. Questo ottimo risultato è stato ottenuto sia grazie all’impiego di un “Micro Lens Array” (MLA) ispirato alla struttura degli occhi delle libellule che applicando un algoritmo di miglioramento della luminosità chiamato “META Booster“.

Per quanto riguarda le smart TV, l’azienda sudcoreana aveva annunciato che i nuovi display sarebbero stati in grado di raggiungere la luminosità massima di 2.100 nit, valore che assicura un contrasto davvero elevatissimo considerando il nero assoluto dei pannelli OLED. Tuttavia, non è stata specificata la luminosità ottenibile sui nuovi monitor.

Il numero di micro lenti utilizzate dai display OLED (o Meta) di terza generazione di LG è davvero incredibile. Secondo la società, ogni pixel di uno schermo Meta OLED è accompagnato da 5.117 micro lenti: ad esempio la smart TV OLED 4K da 77″ presentata al CES 2023 conteneva oltre 42 miliardi di micro lenti.

I colleghi di OLED-Info ha riportato che i monitor gaming LG UltraGear 27GR95QE-B e ASUS ROG Swift PG27AQDM saranno equipaggiati con pannelli OLED di terza generazione con MLA. Il modello di LG è attualmente disponibile per il pre-ordine a 999 dollari e sembra già essere pronto per la spedizione, mentre quello ASUS dovrebbe essere lanciato nel corso di questo trimestre. Indubbiamente, se le promesse saranno mantenute potremmo trovarci di fronte ad alcuni dei migliori monitor gaming sul mercato.