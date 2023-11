Questo monitor gaming OLED non è mai costato così poco! (-20%)

Tra le miriadi di offerte sui migliori monitor gaming che possiamo trovare in questo Black Friday spicca sicuramente quella che Amazon propone sul modello 27GR95QE di LG della serie UltraGear. Parliamo infatti di un monitor gaming con pannello OLED e refresh rate di 240Hz che scende per la prima volta sotto gli 800€!

LG 27GR95QE UltraGear OLED, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor da gaming LG 27GR95QE UltraGear da 27 pollici è perfetto per una vasta gamma di appassionati di videogiochi. Se siete appassionati di FPS, RPG o RTS, questo monitor ha preset di gioco ottimizzati che potrete regolare nel pannello di controllo Game Optimizer. Inoltre, grazie alle tecnologie VRR, NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync, otterrete prestazioni ottimali e stuttering minimo dell'immagine, offrendo un vantaggio significativo durante le sessioni multiplayer.

Il LG 27GR95QE UltraGear è un monitor da gaming OLED da 27 pollici con una risoluzione Quad HD di 2560x1440. Offre un tempo di risposta ultra veloce di 0.03ms e una frequenza di aggiornamento di 240Hz che garantisce immagini fluide ed precise. I pixel auto-illuminanti offrono immagini di qualità eccezionale. L'ampia gamma di connessioni, compresi 2 HDMI 2.1 VRR e 1 Display Port 1.4, suggerisce una grande versatilità.

L'offerta per questo monitor è imperdibile. Con uno sconto di 200€ sul prezzo originale, ora è possibile ottenere questo prodotto di alta qualità per soli 799,99€, il prezzo più basso mai raggiunto. Questo monitor va oltre le esigenze di base di uno schermo per gaming, offrendo funzionalità avanzate e prestazioni di alto livello.

