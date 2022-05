Corsair ha presentato oggi, tramite un comunicato stampa, i nuovi dissipatori a liquido per CPU H100i RGB ELITE, H115i RGB ELITE e H150i RGB ELITE, compatibili con i socket Intel e AMD più recenti, inclusi i modelli LGA 1700 e AM5, e dotati delle nuove ventole CORSAIR AF ELITE.

Photo Credit: Corsair

I dissipatori offrono un design accattivante e prestazioni di alto livello, grazie anche alle ventole AF ELITE che garantiscono un potente flusso d’aria mantenendo la rumorosità al minimo sfruttando la tecnologia Corsair AirGuide e cuscinetti fluidodinamici. I prodotti sono disponibili in diverse dimensioni per adattarsi a vari tipi di sistema: 240 mm, 280 mm o 360 mm. I dissipatori sono impreziositi da una testata della pompa con un’illuminazione RGB personalizzabile mediante il software proprietario Corsair iCue, lo stesso impiegato per altri prodotti del brand, così da sincronizzarla con il resto dalla propria configurazione. L’installazione è facile e intuitiva grazie alle staffe di montaggio modulari senza attrezzi e alla posizione comoda dell’alimentazione USB Type-C e del connettore della ventola, per un collegamento veloce.

Le ventole Corsair AF ELITE sono realizzate in colorazione bianca o nera e disponibili nelle dimensioni di 120 mm o 140 mm. Con la tecnologia Corsair AirGuide, ogni ventola utilizza le alette anti-vortice posizionate nella parte posteriore per indirizzare un flusso d’aria concentrato verso i componenti del sistema che tendono a surriscaldarsi maggiormente, ottimizzando quindi complessivamente le prestazioni di raffreddamento di ciascuna ventola sia in modalità di aspirazione, scarico o con montaggio su radiatore. Il resistente cuscinetto fluidodinamico garantisce un funzionamento silenzioso, mentre il controllo PWM permette di regolare in modo preciso la velocità delle ventole: fino a 1.850 giri/min per i modelli da 120 mm e 1.600 giri/min per quelli da 140 mm. Non va di certo dimenticato il supporto alla modalità zero RPM, che consente alle ventole di smettere di girare completamente alle basse temperature, eliminando del tutto il rumore.

Photo Credit: Corsair

I dissipatori per CPU Corsair RGB ELITE e le ventole CORSAIR AF ELITE saranno disponibili per la vendita a partire dalla seconda metà di giugno nel negozio online Corsair e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati Corsair presente in tutto il mondo. I dissipatori potranno contare su un una garanzia di cinque anni, mentre le ventole dispongono di una più classica garanzia di due anni.