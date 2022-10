Il prossimo 4 ottobre alle 10:00 CDT (equivalenti alle 17:00 in Italia), AMD terrà la presentazione “An Exclusive First Look at B650 and B650E AMD Motherboards“, durante la quale, come dice il nome stesso, svelerà tutti i dettagli inerenti alle nuove piattaforme. Alcuni tra i maggiori produttori di motherboard, come ASUS, ASRock, Biostar, Gigabyte e MSI, saranno presenti all’evento per presentare le loro proposte che supporteranno le memorie DDR5 a doppio canale e la veloce interfaccia PCI Express 5.0.

Nonostante sia solo questione di poche ore, a quanto pare, il rivenditore americano B&H Photo Video ha già messo a listino diverse schede madri equipaggiate con il chipset B650, in particolare quelle MSI, disponibili con diversi form factor da ATX standard a micro ATX con prezzi a partire da 199,99 dollari. Il modello più costoso è la MPG B650 Carbon WiFi, proposta a 329,99 dollari (prezzo più basso del 31% rispetto alla X670E Carbon WiFi).

La gamma Tomahawk è sempre stata caratterizzata da un buon rapporto prezzo/prestazioni e, tra le B650, troviamo la MSI MAG B650 Tomahawk, proposta a 256$, con un aumento del 52% rispetto alla precedente MSI MAG B550 Tomahawk. Per gli amanti delle build più compatte, troviamo la MPG B650I Edge WiFi, scheda madre Mini-ITX con un prezzo di 239,99$, il 20% in più nei confronti della MPG B550I Gaming Edge WiFi.

Scheda madre Prezzo Form Factor MSI MPG B650 Carbon WiFi $329.99 ATX MSI MPG B650 Edge WiFi $289.99 ATX MSI MAG B650 Tomahawk $259.00 ATX MSI MPG B650I Edge WiFi $239.99 mini-ITX MSI MAG B650M Mortar $239.99 microATX MSI Pro B650-P WiFi $219.99 ATX MSI Pro B650M-A WiFi $199.99 microATX

Le motherboard con chipset B650 dovrebbero arrivare sugli scaffali nei negozi questo mese. Se state prendendo in considerazione un aggiornamento della vostra configurazione e volete saperne di più sui nuovi AMD Ryzen 9 7950X e Ryzen 7 7700X, vi consigliamo di leggere la nostra recensione completa al seguente indirizzo.

Qualche giorno fa, vi abbiamo riferito che Robert Hallock, Technical Marketing Director di AMD, ha deciso di lasciare la compagnia per esplorare nuove opportunità professionali. La comunicazione è arrivata tramite un post sul profilo LinkedIn di Hallock, che ha tenuto a ringraziare diversi “volti noti” del settore e dell’azienda, da Darren McPhee e David McAfee a Ian Cutress, noto analista e famosa ex firma di AnandTech, fino ad arrivare alle community AMD su Reddit e Discord. Trovate ulteriori dettagli nel nostro precedente articolo dedicato.