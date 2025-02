In Call of Duty arriva uno strano crossover... con le Tartarughe Ninja

Anche le iconiche Tartarughe Ninja stanno per sbarcare nell'universo di Call of Duty: Activision ha ufficialmente confermato che Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo saranno presto disponibili come personaggi giocabili in Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone.

L'annuncio è arrivato tramite un teaser pubblicato sull'account X ufficiale di Call of Duty, che include il codice "COD-A-BUNGA", chiaro riferimento al grido di battaglia delle tartarughe. Il video mostra quattro tartarughe che sbucano da un tombino su una mappa di Warzone, segnando il loro debutto come squadra completa nel franchise.

Questo crossover segue le precedenti collaborazioni di Call of Duty con franchise popolari come Squid Game e Terminator. Sebbene alcuni fan critichino queste incursioni pop come in contrasto con il realismo militare del gioco, esse portano nuovi contenuti che a quanto pare sono molto ben accolti dalla maggior parte della community.

Anche se non è stata annunciata una data di uscita ufficiale, è probabile che il contenuto TMNT arriverà con l'aggiornamento di metà stagione "Reloaded" previsto per giovedì 20 febbraio. Sebbene i dettagli completi non siano ancora stati rivelati, le indiscrezioni suggeriscono che saranno disponibili skin individuali per i quattro eroi. Si vocifera anche dell'arrivo di armi da mischia a tema, una modalità di gioco speciale in stile ninja e una nuova mappa.

Questa collaborazione espande quella precedente che aveva introdotto una skin operativa di Shredder in Modern Warfare 2. Ora, tutti e quattro gli eroi in mezza conchiglia si preparano a entrare in azione.

Maggiori informazioni saranno sicuramente rivelate insieme al prossimo importante aggiornamento di Black Ops 6. Insomma, iniziate ad affinare le vostre abilità ninja in vista dell'arrivo imminente degli eroi verdi sul campo di battaglia.