I processori Snapdragon di Qualcomm arriveranno su tutti i formati di pc, inclusi i desktop

Il CEO di Qualcomm, Christiano Amon, è salito sul palco del Computex per illustrare i progressi dell'azienda nel campo dell'IA con i nuovi Snapdragon X Elite e CoPilot+, sotto lo slogan "The PC Reborn".

Tra le tante novità, la più importante è che i chip Qualcomm arriveranno anche sui PC desktop.

Amon ha descritto lo Snapdragon X Elite come "una delle transizioni più significative nel mondo di Windows", affermando che "personalmente credeva che fosse importante quanto la transizione a Windows 95 [negli anni '90]". Dichiarando che "la prossima generazione di PC è qui, ora".

Finora i chip Snapdragon sembravano pensati principalmente per dispositivi mobili a basso consumo, ma durante la presentazione, Amon ha annunciato che lo Snapdragon X e CoPilot+ stanno per arrivare su "tutti i formati di PC". Qualcomm sta collaborando con partner come Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft e Samsung per produrre una vasta gamma di PC alimentati da Snapdragon. Molti di questi dispositivi saranno disponibili dal 18 giugno.

Il presidente e CEO di Microsoft, Satya Nadella, è apparso in un breve video per parlare dell'importante partnership con Qualcomm, specificamente nel campo dell'IA. Attualmente ci sono oltre 20 PC CoPilot+ disponibili con CPU Snapdragon che presentano NPU in grado di offrire fino a 45 TOPS.

Amon si è spostato poi sul segmento relativo all'impatto della "rivoluzione dell'IA generativa", affermando che "diventerà indispensabile" e che "i PC Windows miglioreranno nel tempo". L'azienda ha poi mostrato un video nel quale un attore interagisce con un assistente IA per risolvere problemi domestici mentre si prepara. Il filmato mostra una conversazione tra un essere umano e l'IA che segnala la necessità di sostituire una lavastoviglie rilevando il problema, calcolando i costi di sostituzione rispetto alla riparazione e persino utilizzando una carta di credito per l'acquisto.

Sembra che l'IA alimentata dai processori Qualcomm sarà persino in grado di lavorare con i musicisti per rimuovere elementi di tracce musicali e identificare accordi sbagliati. Infine, il filmato mostra l'assistente IA al lavoro su una serie di traduzioni in tempo reale durante una videochiamata.

La tecnologia che supporta gli scenari mostrati durante la presentazione di Qualcomm è la NPU (Neural Processing Unit) all'interno dello Snapdragon X Elite. Con 45 TOPS, lo Snapdragon X Elite ha la NPU più veloce per laptop e offre le migliori prestazioni per Watt sul mercato. Amon sostiene che lo Snapdragon X Elite e lo Snapdragon X Plus hanno la stessa performance in termini di IA.

Velocità, consumo energetico e termiche

Come va lo Snapdragon X Elite (X1e-80-100) rispetto a altre CPU in termini di prestazioni per Watt? In una slide, Amon afferma che lo Snapdragon X Elite ha 2,6 volte la performance per Watt rispetto all'Apple M3 e 5,4 volte rispetto all'Intel Core Ultra 7.

Amon parla di come l'IA debba funzionare continuamente e che ciò porta a considerare tre aspetti: velocità, consumo energetico e termiche. Concentrandosi sulle prestazioni termiche, ha poi mostrato una slide raffigfurante la performance termica di un laptop Snapdragon X Elite rispetto a uno con Intel Core Ultra 7 155H. Usando una telecamera termica, viene mostrato come il laptop Intel abbia un notevole accumulo di calore in prossimità della tastiera, con una grande area rossa che indica la parte più calda. Il laptop Snapdragon X Elite rimane piuttosto fresco, mostrando una leggera area gialla nella zona più "tiepida".

Per quanto riguarda la velocità, in una slide Amon afferma che in un test Geekbench single-thread, lo Snapdragon X Elite è stato il 51% più veloce utilizzando il 65% di energia in meno rispetto a un Intel Core Ultra 9 185H. Più avanti nella presentazione vediamo un confronto tra i browser Chrome e Edge, su CPU Intel, AMD e Snapdragon. Utilizzando un benchmark Speedometer 2.1, Qualcomm sostiene che le sue CPU sono il 20% più veloci (Chrome) e il 57% più veloci (Edge) rispetto all'Intel Core Ultra 7 155H. Contro un AMD Ryzen 7 7840HS, vediamo un miglioramento del 39% (Chrome) e del 35% (Edge) quando si utilizza lo Snapdragon X Elite.

Infine, per il consumo energetico. Una slide di Amon indica che rispetto a un Intel Core Ultra 7, lo Snapdragon X Elite ha il 60% di durata della batteria in più per la riproduzione di video e il 70% per le videochiamate.

Copilot+ PC e Copilot Runtime

Il vicepresidente corporate di Microsoft per Windows + Devices, Pavan Davuluri, si è unito a Amon per annunciare la partnership tra Qualcomm e Microsoft per i PC Copilot+, i primi a utilizzare i chip Snapdragon X.

Davuluri ha parlato anche di Windows Copilot Runtime, un mezzo concepito per consentire agli sviluppatori di accedere all'IA e migliorare applicazioni come DaVinci Resolve e, naturalmente, Adobe Creative Cloud. Come mostrato durante la dimostazione, la NPU dello Snapdragon X Elite si è dimostrata 4,7 più veloce di un processore Intel da 14 Core (non specificata) nell'applicare una maschera in DaVinci Resolve.

Queste applicazioni stanno girando su Snapdragon X, non sulle tradizionali CPU basate su X86 / X86_64, grazie all'emulatore Prism che offre ottime prestazioni sui dispositivi Snapdragon.

Gaming

Attualmente, oltre 1.200 giochi, inclusi alcuni titoli tripla-A, girano su Snapdragon X Elite. Questi giochi provengono da Activision, Blizzard, Epic, Remedy, EA, Ubisoft e Xbox studios. Amon non ha mostrato benchmark, ma ha parlato dell'uso delle NPU nei giochi futuri, dove gli NPC interagiranno con il giocatore usando l'IA.