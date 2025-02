Nothing ha scelto chip Snapdragon per i suoi nuovi smartphone

Nothing, l'azienda tecnologica londinese fondata da Carl Pei, si prepara a lanciare due nuovi smartphone, e le anticipazioni suggeriscono un connubio tra design innovativo e potenza di elaborazione garantita dai chip Qualcomm Snapdragon. La conferma dell'utilizzo di chip dell'azienda americana arriva direttamente dall'azienda, tramite una serie di teaser pubblicati sul proprio profilo Instagram, che hanno alimentato l'entusiasmo degli appassionati e le speculazioni degli addetti ai lavori.

L'annuncio ufficiale è atteso per un evento di lancio fissato per il 4 marzo. Sebbene Nothing non abbia ancora rivelato dettagli specifici sui prodotti in arrivo, fonti esclusive, insieme a indiscrezioni trapelate online, delineano un quadro piuttosto chiaro di ciò che ci aspetta.

Secondo le informazioni raccolte, Nothing si prepara a lanciare non uno, ma ben due nuovi smartphone: il Nothing Phone (3a) 5G e il Nothing Phone (3a) Pro 5G. Quest'ultimo, contrariamente a quanto suggerito da alcune fonti, non adotterà la denominazione "Plus", ma userà il suffisso "Pro".

Il Nothing Phone (3a) 5G sarà disponibile in due varianti: una con 8GB di RAM e 128GB di storage, e un'altra più capiente con 12GB di RAM e 256GB di storage. Il Nothing Phone (3a) Pro 5G, invece, sarà proposto in un'unica configurazione, con 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione.

Entrambi i dispositivi saranno offerti in due colorazioni. Una variante nera è confermata per entrambi i modelli, anche se resta da chiarire se si tratterà della stessa tonalità di nero. Il Nothing Phone (3a) 5G sarà inoltre disponibile in un'elegante colorazione bianca, mentre la versione Pro si distinguerà per un'opzione grigia.

La campagna di marketing di Nothing, come da tradizione, si sta svolgendo principalmente sui social. Una serie di teaser pubblicati dall'azienda ha stuzzicato la curiosità degli utenti, mostrando dettagli di design che suggeriscono un'estetica ricercata e distintiva. Tra gli elementi più discussi, un pulsante che ricorda il "Camera Control" dell'iPhone 16, lasciando intendere un possibile focus sulle funzionalità fotografiche dei nuovi dispositivi. Questi elementi, insieme alla conferma del chip Snapdragon, contribuiscono a creare un'immagine di smartphone premium, attenti sia alle prestazioni che all'aspetto esteriore.

Sebbene Nothing mantenga il riserbo sulle specifiche complete, un recente leak ha fornito ulteriori dettagli sul Nothing Phone (3a). Si parla dell'adozione del processore Snapdragon 7s Gen 3. Il display dovrebbe essere un AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione fullHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Il software dovrebbe essere basato su Android 15, personalizzato con l'interfaccia Nothing OS 3.1. La batteria, secondo le indiscrezioni, avrà una capacità di 5.000mAh e supporterà la ricarica rapida a 45W. Non mancheranno i caratteristici LED Glyph, un elemento distintivo del design Nothing.

Anche il comparto fotografico si preannuncia interessante. La fotocamera principale dovrebbe essere dotata di un sensore da 50 megapixel, affiancato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e da un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 2x. La fotocamera frontale, dedicata ai selfie, dovrebbe avere una risoluzione di 32 megapixel.

La scelta di Snapdragon da parte di Nothing segna un passo importante per l'azienda, che sembra voler alzare ancora una volta l'asticella delle prestazioni dei propri dispositivi. L'integrazione di un chip Qualcomm, unita a un design innovativo e a specifiche tecniche promettenti, potrebbe rivelarsi una formula vincente.

L'evento del 4 marzo svelerà tutti i dettagli e confermerà, o smentirà, le indiscrezioni circolate finora. L'attesa è alta, e gli appassionati di tecnologia sono pronti a scoprire cosa Nothing ha in serbo per il futuro del mercato degli smartphone.