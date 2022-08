Con l’avvicinarsi della presentazione, e successivo lancio, delle CPU Ryzen serie 7000 di AMD, era inevitabile che iniziassero a comparire anche informazioni più precise inerenti ai prezzi dei prodotti. Ricordiamo che i processori, nome in codice “Raphael“, saranno realizzati sul nodo di processo a 5nm di TSMC, nonché basati sull’architettura Zen 4 che introdurrà diversi miglioramenti, tra cui un IPC più alto, il supporto a tecnologie come DDR5 e PCI Express 5.0 e l’integrazione di una GPU basata su RDNA 2.

Il noto leaker @momomo_us ha infatti pubblicato su Twitter i prezzi “ufficiosi” dei chip presi da PC Canada, i quali sono vistosamente più alti rispetto ai Ryzen 5000 attualmente disponibili sul mercato. Si parla in media di un incremento del 10-12% se confrontato con i prezzi di lancio, che aumenta ulteriormente se andiamo a considerare a quanto vengono proposti i Ryzen 5000 in questo momento. Inoltre, bisogna considerare che anche le schede madri, equipaggiate con il nuovo socket AM5, saranno più costose, così come le memorie DDR5. In definitiva, se si vorrà acquistare la nuova piattaforma di AMD, ci si deve preparare a spendere una buona quantità di denaro. Di seguito trovate un tabella comparativa con i prezzi in dollari:

Prezzi Ryzen 7000 (presunti) Prezzi Ryzen 5000 Prezzi Intel Alder Lake Ryzen 5 7600X – $340 Ryzen 5 5600X – $199 Core i5 12600K – $279 Ryzen 7 7700X – $494 Ryzen 7 5700X – $268 Core i7 12700K – $399 Ryzen 9 7900X – $625 Ryzen 9 5900X – $398 Core i9 12900K – $589 Ryzen 9 7950X – $906 Ryzen 9 5950X – $546 Core i9 12900KS – $734

AMD si troverà non solo a fronteggiare le attuali CPU Alder Lake di Intel e le prossime Raptor Lake, ma anche la concorrenza interna data dai Ryzen 5000, che allo stato attuale è possibile acquistare a prezzi decisamente più popolari e avere ugualmente prestazioni davvero eccellenti. Inoltre, qualche settimana fa Lisa Su ha affermato che l’azienda continuerà a supportare il socket AM4 (e quindi anche i processori Zen 3 e precedenti) ancora a lungo.

Rammentiamo che al momento questi prezzi non sono ufficiali, quindi sarà necessario attendere un annuncio ufficiale per avere un’idea più precisa sulle nuove proposte AMD.