Dopo la presentazione avvenuta al CES, le attese CPU Ryzen 7000X3D di AMD hanno finalmente una data di disponibilità ufficiale. Come fatto notare da VideoCardz, l’azienda ha da poco aggiornato la sua pagina web, inserendo nuove informazioni per i processori X3D di nuova generazione. Nello specifico, tutte le unità che abbiamo visto al CES 2023 dovrebbero essere acquistabili a partire dal 14 febbraio, giorno di San Valentino. Come ben sappiamo, i prodotti X3D dell’azienda sono pensati per competere con le soluzioni di fascia alta Intel pensate per i giochi, principalmente con i prodotti della serie K. L’informazione sembra tuttavia essere stata rimossa, la data menzionata potrebbe di conseguenza essere non definitiva.

Come già dimostrato dall’ancora ottimo Ryzen 7 5800X3D, la presenza di una cache L3 aggiuntiva permette di beneficiare di una maggior fluidità e performance generalmente migliori in quei titoli che richiedono un accentuato trasferimento di dati riguardo i modelli 3D, i poligoni, le texture e altri elementi multimediali. Stando ai grafici di AMD, il Ryzen 9 7950X3D, ovvero la punta di diamante di questa gamma, dovrebbe offrire prestazioni migliori fino al 24% nei titoli tripla A rispetto al Core i9-13900K.

Fonte: VideoCardz

Ovviamente si spera anche che il prezzo dei nuovi Ryzen 7000X3D sia abbastanza conveniente, ma pare così debba essere a giudicare dai modelli da 65W da poco usciti sul mercato, caratterizzati da cifre, almeno per ora, più basse delle controparti Intel da 65W e 35W; per avere conferma non resta che aspettare il debutto sugli scaffali.

Ci domandiamo anche se mai Intel adotterà in futuro una soluzione simile o analoga per rispondere alle proposte X3D; nel frattempo la società di Santa Clara si è concentrata sul debutto dei nuovi processori Xeon Scalable, destinati al segmento server e datacenter. D’altro canto, AMD sembra avere invece alcune gatte da pelare con le proprie schede video: oltre ad aver avviato le procedure di sostituzione per le RX 7900 XTX, per via di un possibile difetto alla camera di vapore, pare ora che alcune Radeon RX 6800 e RX 6900 abbiano avuto dei problemi seri con l’ultima versione del driver Adrenalin, tali da far rompere definitivamente la GPU.