I test di Intel 300 dimostrano che le CPU dual-core non servono più a niente

La CPU Intel 300 è stata sottoposta a test da PC Watch, confermando prestazioni simili al Pentium Gold G7400, suo predecessore. Pur essendo tecnicamente funzionale, raggiungendo 60 FPS in tre dei quattro giochi testati, la performance non sembra giustificare il rebranding del prodotto - visto che non ci sono differenze sostanziali.

Questo processore, sebbene associato ai nuovi Meteor Lake CPUs di Intel, utilizza lo stesso chip Alder Lake del Pentium Gold G7400. A differenza del predecessore, il 300 vanta un aumento di frequenza di 200MHz e il supporto per AVX-VNNI, secondo la pagina ufficiale del prodotto.

Nel confronto tra Intel 300 e Pentium Gold G7400, la differenza di frequenza di 200MHz non ha influito significativamente sulle prestazioni, con risultati simili in Handbrake e Cinebench 2024. Tuttavia, nei giochi, il 300 ha mostrato una leggera superiorità, mantenendo costantemente i 60 FPS tranne in Cyberpunk 2077, dove ha raggiunto i 56 FPS. Anche in Resident Evil 4 remake, sebbene a 60 FPS, entrambi i suoi core hanno lavorato al massimo.

PC Watch ha anche testato il Core i3-14100, versione a 4.7GHz del Core i3-13100 (e 12100), risultato circa il doppio più veloce grazie ai suoi quattro core, doppia cache e frequenza più alta. Anche per i gamer miranti ai 60 FPS, il 14100 offre un'esperienza di gioco oggettivamente migliore, mantenendo costantemente il framerate sopra i 60 FPS.

Il vantaggio principale del 300 è il basso consumo energetico, solo 27 watt in confronto ai 65 watt del 14100 in Cyberpunk 2077. Tuttavia, non essendo ancora disponibile al dettaglio, il suo reale valore rimane incerto. Il Core i3-14100F sembra una scelta più conveniente, offrendo prestazioni doppie per un prezzo che, in teoria, dovrebbe essere superiore di circa 50 euro.