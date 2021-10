I Threadripper 5000 sono stati rimandati?

Sono ormai diversi mesi che si parla delle nuove CPU AMD Threadripper della serie 5000 e, stando a diverse voci, il loro debutto sul mercato era previsto per il prossimo novembre. A quanto pare, purtroppo, secondo gli ultimi rumor dovremo attendere un po’ di più. Infatti, come asserito dal noto leaker Greymon55, “Chagall” (nome in codice della nuova linea) sarà disponibile solo dal prossimo anno.

Chagall seems to be delayed again, probably next year. — Greymon55 (@greymon55) October 1, 2021

Ricordiamo che i Threadripper 5000 introdurranno alcune novità, in primis il passaggio all’architettura Zen 3, che da sola apporterà un miglioramento a livello di IPC del 19% così come sulle CPU Ryzen. Tuttavia, il numero di core rimarrà invariato, quindi ci aspettiamo varianti a 12, 16, 24, 32 e 64 core. Ovviamente, questi prodotti sono indirizzati al segmento High-End e Workstation, costituito da professionisti che necessitano di una grande potenza di elaborazione. Sebbene non sia stato ufficialmente confermato, Threadripper Pro 5000 dovrebbe offrire le stesse opzioni della serie Threadripper Pro 3000 esistente, come 128 linee PCIe 4.0 e supporto per moduli di memoria DDR4-3200 a otto canali.

L’arrivo dei Threadripper 5000 per il prossimo anno potrebbe anche suggerire che le CPU utilizzeranno una più ottimizzata architettura Zen3+ invece che Zen 3, ma ovviamente si parla di pure speculazioni. Zen3+ dovrebbe essere impiegata anche sulle APU Ryzen 5000, nome in codice “Rembrandt”, e i Ryzen 5000XT, che saranno probabilmente mostrati al prossimo CES 2021.

Credit: AMD

Circa un mese fa vi abbiamo riportato i risultati di un benchmark condotto su un presunto esemplare di Threadripper Pro 5995WX, diretto successore dell’attuale Threadripper Pro 3995WX, che hanno evidenziato un buon salto a livello prestazionale. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi consigliamo di dare un’occhiata al nostro precedente articolo.