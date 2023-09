Microsoft ha decisamente fatto un bel passo in avanti nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale (IA) con l’annuncio di Microsoft Copilot, un sistema progettato per supportare le persone in tutte le loro attività quotidiane. Questo annuncio segna l’inizio di una nuova era dell’IA in casa dell’azienda di Redmond, promettendo di cambiare radicalmente il modo in cui interagiamo con la tecnologia.

Microsoft Copilot è un “compagno” di IA che integra il contesto personale con le informazioni provenienti dal web e i dati professionali con le attività in corso su un PC. L’obiettivo è fornire agli utenti un supporto più intelligente, con una massima attenzione alla privacy e alla sicurezza.

Una delle caratteristiche più rivoluzionarie di Copilot è la sua capacità di interagire con gli utenti in linguaggio naturale, grazie alla convergenza di chat e modelli LLM (Large Language Model). Gli utenti potranno ora comunicare con gli strumenti di IA in modo più intuitivo e ottenere risposte alle loro esigenze in tempo reale.

Copilot sarà accessibile gratuitamente attraverso Windows 11, Microsoft 365 e i browser web con Edge e Bing. Funzionerà come un’applicazione a parte, mettendo le potenzialità dell’IA direttamente a disposizione degli utenti.

Il rollout di Microsoft Copilot inizierà con la prossima versione di Windows 11 a partire dal 26 settembre e successivamente sarà implementato in Bing Edge e Microsoft 365 Copilot in autunno. Microsoft si impegnerà comunque a continuare ad aggiungere funzionalità e integrazioni di Copilot nelle applicazioni più utilizzate, con l’obiettivo di offrire un’esperienza sempre più unificata.

Inoltre, Microsoft ha annunciato una serie di aggiornamenti nei propri prodotti:

Windows 11 (qua trovate la possibilità di acquistarlo a poco): La nuova versione includerà oltre 150 nuove funzionalità, portando la potenza di Copilot nelle app come Paint, Photos e Clipchamp, migliorando ulteriormente l’esperienza degli utenti su PC Windows.

Bing ed Edge : Saranno arricchiti con le più recenti funzionalità di IA, offrendo risposte personalizzate basate sulla cronologia delle ricerche e un'esperienza di shopping alimentata dall'IA.

Microsoft 365 Copilot: Sarà disponibile per i clienti aziendali il 1° novembre 2023, insieme a Microsoft 365 Chat, un assistente AI che rivoluzionerà il modo di lavorare, semplificando le attività e ottimizzando il tempo.

Inoltre, Microsoft ha presentato una nuova gamma di dispositivi Surface, che integreranno queste esperienze di IA. Tra questi dispositivi vi sono il Surface Laptop Studio 2, Surface Laptop Go 3 e Surface Go 4 for Business, tutti progettati per migliorare la produttività e l’esperienza degli utenti.