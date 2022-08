Al mondo esistono migliaia di discipline sportive, molte delle quali talmente di nicchia da faticare ad avere un po’ di spazio mediatico. Questo, però, non è il caso di un nuovo eSport dedicato addirittura a Microsoft Excel! E non solo, il Campionato del mondo di Excel, noto come Financial Modeling World Cup e nato nel 2020, viene trasmesso su ESPN 2, un canale dedicato a sport estremi e altri considerati “minori”, almeno fino a qualche tempo fa, come motocross, poker, biliardo e così via.

Nel corso dei tornei di Excel, i partecipanti devono risolvere delle attività molto originali, come rispondere al maggior numero di domande tirate a sorte nel più breve tempo possibile. Vedere per credere, proprio qui sotto!

La prima edizione del 2020 è stata vinta dall’australiano Joseph Lau, mentre l’anno successivo il titolo è andato allo statunitense Diarmuid Early.

L’evento più recente si chiama ALL-STAR BATTLE e vede la partecipazione dei campioni uscenti e altri concorrenti davvero agguerriti. Il tutto, come dicevamo, trasmesso in TV con tanto di commento in tempo reale.

D’altronde, Excel è un programma stratificato e molto complesso, che va ben al di là delle semplici tabelle e operazioni di base. Saper usare al meglio le numerose formule a disposizione, soprattutto sotto la pressione di un tempo limitato, richiede talento, disciplina e allenamento, tutti requisiti che rientrano bene nella definizione di sport e, nella fattispecie, di eSport.

Per chi conosce bene l’inglese, poi, i commenti risultano competenti grazie alla presenza di esperti, ma anche spassosi, anche grazie al sapiente uso di metafore e analogie, come riportato su Twitter dall’utente Chase Breedlove.

Che ESPN 2 abbia trovato un nuovo gioiello per la sua corona di canale dedicato agli sport alternativi?