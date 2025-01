Il CES 2025 di Dell è all'insegna dell'IA e dell'avanguardia

Al CES 2025, Dell ha svelato una gamma impressionante di nuovi prodotti, ridefinendo il panorama dell'innovazione tecnologica. Con un focus su intelligenza artificiale, sostenibilità e prestazioni, i nuovi dispositivi Dell promettono di trasformare il modo in cui lavoriamo, giochiamo e collaboriamo.

La nuova generazione di PC AI

Dell ha introdotto una linea completamente riprogettata di PC con funzionalità IA integrate, suddivisa in tre categorie principali:

Dell : Questa linea si distingue per il suo equilibrio tra prestazioni e accessibilità, ideale per studenti, famiglie e professionisti occasionali. I dispositivi Dell offrono un design elegante e leggero, accompagnato da funzionalità IA di base come il miglioramento della durata della batteria e la gestione termica intelligente. Sono perfetti per le attività quotidiane come il browsing, lo streaming e il lavoro collaborativo.

Questi dispositivi si distinguono per il loro design elegante, durata estesa della batteria e una maggiore efficienza grazie all'integrazione di acceleratori IA dedicati. La piattaforma Dell Pro AI Studio offre strumenti avanzati per sviluppatori e amministratori IT, semplificando lo sviluppo di applicazioni AI e riducendo i tempi di implementazione fino al 75%.

Innovazione circolare e sostenibilità

Dell ha anche fatto grandi passi avanti nel design sostenibile con Concept Luna, un modello per prodotti modulari e facilmente riparabili. Tra le innovazioni chiave:

Porte USB-C modulari , facilmente sostituibili per ridurre i rifiuti elettronici.

, facilmente sostituibili per ridurre i rifiuti elettronici. Batterie migliorate, con una maggiore durata e realizzate con materiali riciclati.

Materiali come alluminio a basse emissioni, acciaio e plastica riciclata, utilizzati in tutta la linea.

Dell mira a ridurre l'impatto ambientale della produzione tecnologica, integrando componenti facilmente aggiornabili e promuovendo il riciclo al termine del ciclo di vita del prodotto.

Monitor di nuova generazione

Dell ha presentato due linee di monitor di punta:

Dell UltraSharp 32 e 27 4K Thunderbolt Hub Monitors: Dotati di tecnologia IPS Black migliorata, con un contrasto 3000:1 e certificazione TÜV Rheinland per il massimo comfort visivo. Questi monitor offrono una connettività avanzata con Thunderbolt 4 e sono ideali per professionisti del design e dell'ingegneria. Dell 32 Plus 4K QD-OLED Monitor: Il primo al mondo con tecnologia QD-OLED e audio spaziale 3D migliorato dall'AI. Questo monitor offre immagini vibranti, un contrasto infinito e un'esperienza audio immersiva, ideale per il gaming e lo streaming.

Prestazioni per ogni esigenza

I PC Dell Pro Max includono workstation mobili e desktop progettati per carichi di lavoro intensivi come il rendering video e l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale. Con processori AMD Threadripper e le schede NVIDIA RTX di nuova generazione, questi dispositivi offrono prestazioni eccezionali mantenendo un design sostenibile. Inoltre, l'integrazione con la piattaforma Dell AI Boost migliora la velocità di elaborazione e ottimizza i carichi di lavoro.

Con questa serie di annunci, Dell riafferma il suo ruolo di leader nell'innovazione tecnologica. Dai PC con intelligenza artificiale integrata ai monitor all'avanguardia e ai design sostenibili, l'azienda dimostra un impegno per un futuro tecnologico più efficiente e responsabile. Le novità di Dell, attese sul mercato nel 2025, promettono di ridefinire gli standard per il lavoro e l'intrattenimento.