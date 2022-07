L’utente Enthusiastic Citizen del forum cinese Bilibili ha pubblicato alcuni screenshot piuttosto interessanti aventi presumibilmente come protagonista il processore Intel Core i5-13600K, prodotto che potrebbe avere un ottimo rapporto qualità/prezzo, soprattutto per gli amanti dell’overclock. Infatti, come evidenziato dalle immagini fornite, la CPU è in grado di superare il potente AMD Ryzen 9 5950X in CPU-Z ed è appena più lento del 7-8% nel test multi-core di Cinebench R23.

Ovviamente, si tratta solo di un prototipo, nello specifico un ES3 (terza revisione di un Engineering Sample), ma con una configurazione da QS (Qualification Sample). Per quanto riguarda le specifiche, il processore è dotato di sei Performance Core e otto Efficiency Core per un totale di venti thread, mentre la frequenza Turbo su tutti i core è di 5,1GHz e la quantità di cache L3 a bordo è di 24MB. I consumi, almeno su questo esemplare, sono piuttosto elevati, in quanto si parla di un massimo di 173W a 1,31V, ma è possibile che vengano ottimizzati sulla versione finale del prodotto.

Photo Credit: Enthusiastic Citizen

Come potete vedere dagli screenshot, il Core i5-13600K è stato in grado di superare il suo predecessore in Cinebench R23 (test multi-threading) del 30%. Tuttavia, Enthusiastic Citizen ha anticipato che potrebbe esserci un bug nel BIOS della scheda madre che non consente di sfruttare appieno il processore in single thread.

Core i5-13600K Core i5-12600K Core i9-12900K Ryzen 9 5950X CPU-Z 1T 830 753 803 684 CPU-Z nT 10.032 6.692 10.921 12.078 CB23 1T 1.387 1.886 1.965 1.652 CB23 nT 24.420 17.161 27.287 26.271

Per quanto riguarda CPU-Z, il chip Raptor Lake ha ottenuto punteggi migliori in single-thread e i suoi risultati in multi-thread non sono stati molto distanti dall’attuale top di gamma Alder Lake, vale a dire il Core i9-12900K. In futuro, Enthusiastic Citizen ha affermato che pubblicherà anche i risultati inerenti all’esemplare QS vero e proprio di cui è in possesso.