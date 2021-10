Il Core i9-12900K vola in overclock, ma consuma parecchio

Sul portale cinese Bilibili sono comparsi nuovi benchmark del Core i9-12900K, CPU top di gamma della nuova famiglia Alder Lake che debutterà il prossimo 4 novembre. Nei test di CPU-Z emersi, il processore fa segnare 851 punti in single core e 11987 punti in multi core: i valori non sono troppo superiori a quelli trapelati in precedenza, tuttavia è la prima volta che il Core i9-12900K fa meglio del Ryzen 9 5950X in multi thread.

Purtroppo non sappiamo quale scheda madre o quali RAM (DDR5 o DDR4) siano state usate per raggiungere questi risultati. Ciò che sappiamo è che tutti i core ad alte prestazioni sono stati overcloccati a 5,2GHz, mentre quelli ad alta efficienza sono rimasti alla frequenza stock di 3,7GHz. Questo è stato possibile grazie a una nuova funzionalità unica della gamma Intel Alder Lake, che permette di modificare i clock di ogni tipologia di Core in maniera indipendente.

credit: Bilibili

L’overclocker che ha diffuso l’indiscrezione afferma di essere riuscito a mantenere stabile la frequenza di 5,2GHz con un voltaggio di 1,385V, raggiungendo però un assorbimento energetico parecchio importante, pari a 330W. C’è da dire comunque che si tratta di una situazione di overclock abbastanza spinto (considerando che la CPU in questione è un Engineering Sample, con frequenze più basse di quelle del modello finale) e che non è stata fornita alcuna prova fotografica che attesti la veridicità di quanto dichiarato. Quindi, prima di trarre delle eventuali conclusioni sui consumi di questa CPU, attenderemo di averle tra le mani e di effettuare i dovuti test.

Sempre sulla piattaforma Bilibili sono state diffuse altre informazioni, relative a un sample di Core i9-12900K identificato dalla sigla “QX7H” e che potrebbe essere, stando a quanto riportato da Videocardz, lo stesso di cui YuuKi_AnS ha diffuso le immagini qualche settimana fa. Questo specifico Engineering Sample dovrebbe raggiungere una frequenza massima di 5,1GHz, tuttavia secondo le indiscrezioni la versione finale del Core i9-12900K arriverebbe a 5,3GHz di picco. Ricordiamo che la CPU top di gamma di Intel sarà equipaggiata con 16 core, 8 Golden Cove ad alte prestazioni e dotati di Hyperthreading e 8 Gracemont, ad alta efficienza e senza HT, per un totale di 16 core e 24 thread.