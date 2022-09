La presentazione, e il successivo debutto sul mercato, dei processori Intel Core di tredicesima generazione, conosciuti con il nome in codice “Raptor Lake”, è sempre più vicina, tanto che diversi sample sono già in mano a produttori ed esperti del settore.

Ricordiamo che, rispetto alla precedente generazione, Alder Lake, le nuove CPU offriranno maggiori prestazioni attraverso alcune modifiche importanti, come il numero massimo di core, salito a 8P+16E. Inoltre, i P-core sono stati aggiornati con un IPC e una cache L2 superiori, mentre gli E-core presentano una cache L2 di maggiori dimensioni. Dal punto di vista delle performance, si parla di un miglioramento del 15% sui carichi di lavoro single-thread e fino al 41% in quelli multi-thread.

A quanto pare, stando ai risultati dei primi benchmark inerenti a un esemplare di Core i9-13900K apparsi sul forum cinese Bilibili, il salto prestazionale rispetto al precedente modello di punta, il Core i9-12900K, sarà sensibile. Dal punto di vista delle specifiche, il nuovo Core i9-13900K presenta un boost clock di picco di 5,8GHz sui core 1 e 2, mentre i core 3-8 arrivano al massimo a 5,5GHz. Inoltre, gli E-core possono arrivare ora a 4,3GHz (rispetto ai 3,7GHz del Core i9-12900K), nonostante il numero di core sia raddoppiato. Oltre a ciò, anche la latenza della cache è stata diminuita.

Intel Raptor Lake-P

Passando ai benchmark condotti su Cinebench R15, R20 e R23, il Core i9-13900K ha ottenuto performance superiori del 12,5% rispetto al Core i9-12900KF nei test single thread con i P-core attivi, mentre gli E-core hanno visto un aumento del 16%. In multi thread si è registrato addirittura un incremento medio del 48%, un risultato indubbiamente eccezionale. Anche in altri test, tra cui la compressione e decompressione di file 7z, la crittografia e vari benchmark 3DMark, il processore Raptor Lake ha superato il predecessore in media del 41%. Per quanto riguarda l’ambito gaming, complessivamente il Core i9-13900K è stato oltre il 10% più veloce del Core i9-12900KF.

Per il momento, non ci resta altro che attendere ulteriori prove di terze parti e vi invitiamo a continuare a seguirci per leggere anche la nostra recensione che troverete prossimamente su queste pagine.