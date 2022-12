Il processore Intel Core i9-13900KS, basato sull’architettura Raptor Lake, sarà indubbiamente molto veloce. Così come i precedenti esponenti della serie KS, si tratterà di un chip certificato dalla stessa casa madre per offrire il massimo delle prestazioni e dell’efficienza energetica, consentendo, di conseguenza, di funzionare stabilmente a frequenze davvero molto elevate.

La CPU Core i9-13900KS dovrebbe essere lanciata nel corso dei primi mesi del 2023 con volumi limitati. Grazie a una slide trapelata in rete e diffusa dai colleghi di VideoCardz, abbiamo la conferma che il processore sarà in grado di arrivare sino all’incredibile clock di ben 6GHz con la tecnologia Thermal Velocity Boost e sino a 5,8Ghz con Turbo Boost Max 3.0. Rispetto al Core i9-13900K, si parla, rispettivamente, di 200 e 100 MHz in più. Nonostante la frequenza dei core ad alta efficienza rimanga inalterata, il Base Clock dei P-Core è stato aumentato a 3,2GHz (+200MHz).

Photo Credit: @9550pro/VideoCardz

Ovviamente, queste modifiche porteranno anche a consumi massimi maggiori, tanto che il Processor Base Power è stato portato a 150W, mentre il Turbo Power massimo è rimasto lo stesso (253W). Per maggiori informazioni non ci resta che attendere il CES 2023, evento durante il quale Intel dovrebbe presentare ufficialmente questa CPU con un lancio previsto per il primo trimestre del prossimo anno a un prezzo ancora imprecisato.

La scorsa settimana vi abbiamo riportato che Intel potrebbe rinviare Meteor Lake e Arrow Lake al 2024, per lanciare Raptor Lake Refresh nel 2023. La casa di Santa Clara pare quindi non essere intenzionata ad abbandonare così presto i processori Core di tredicesima generazione, prevedendo di rendere disponibile questa serie aggiornata con alcune migliorie e ottimizzazioni al processo produttivo. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi rimandiamo al nostro precedente articolo dedicato.