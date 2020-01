Il CRM cambia il mondo delle vendite, scopri ForceManager!

Quando si tratta di interazione e comunicazione tra il mondo delle imprese e quello dei clienti (effettivi o potenziali), il ruolo del CRM (Customer Relationship Management) si rivela più che mai determinante: vi sono appositi software e sistemi di Sales Force Automation (SFA) deputati al tracciamento dell’intero processo di vendita.

I dati vengono catalogati, modificati e inseriti all’interno di un unico database sia per definire in maniera ottimale gli obiettivi di business che per favorire la fidelizzazione.

Qual è il valore aggiunto che i software CRM possono apportare al processo di vendita?

I numeri parlano chiaro: stando alle ricerche di società blasonate, come Gartner, IDC e Forrester, l’impiego dei software CRM può incrementare le vendite di oltre 40 punti percentuali. Il problema è che i commerciali che fanno affidamento su questi strumenti così sofisticati sono pochissimi. “Mosche bianche” potremmo definirli. Non è un caso se quasi la metà dei progetti CRM, purtroppo, va incontro ad un clamoroso buco nell’acqua.

Per aumentare il volume dell’attività di vendita, occorre il giusto software CRM

Le soluzioni più evolute nel campo dei software CRM consentono l’automatizzazione di innumerevoli task, garantiscono una notevole velocizzazione della pipeline di vendita e tengono sotto controllo le probabilità che la trattativa vada in porto. Tutto questo lavoro risulta decisivo nella segmentazione dei clienti: i contatti vengono classificati in rapporto ai dati raccolti dal software CRM. La rete di agenti e di commerciali, in questo modo, può contare su uno strumento di supporto che li aiuta nella ricerca dei lead più caldi. In questo modo, non si corrono i rischi dovuti ai lead non qualificati che, spesso, finiscono per incidere in maniera decisamente negativa sul modello di business. In quest’ottica, ForceManager mostra una panoramica altamente affidabile sulle prestazioni dello staff aziendale, mettendo a conoscenza i direttori commerciali e gli imprenditori circa la produttività del team e su dove occorra impegnarsi di più nelle interazioni con i clienti.

ForceManager, un eccellente CRM Mobile e Assistente Virtuale Intelligente, ideale per reti di agenti e commerciali

Tra le soluzioni CRM maggiormente innovative, una menzione speciale la merita senza ombra di dubbio ForceManager, in quanto è in grado di apportare seri miglioramenti alle performance delle reti di vendita. Combinando una forma avanzata di Intelligenza Artificiale ed un design altamente intuitivo, questo strumento è in grado di agire come un vero e proprio assistente virtuale intelligente in ogni singola fase lavorativa. Se gli addetti ai lavori definiscono quindi ForceManager come la soluzione ideale per gli imprenditori e per i direttori commerciali, intenzionati a migliorare le prestazioni del proprio staff in termini di produttività, c’è più di un motivo.

Il vantaggio competitivo di questo strumento CRM risiede nella mobile app, contraddistinta da un’interfaccia utente estremamente user-friendly e da una grafica curata in ogni minimo dettaglio. Quello che ci vuole per gestire con criterio sia il flusso degli ordini che quello delle vendite, oltre che per geolocalizzare i servizi, per tracciare in maniera predefinita le attività, per contare su report istantanei e per sfruttare il riconoscimento vocale come si deve.

Perché puntare su ForceManager?

Vale la pena scegliere ForceManager, perché trattasi di un efficace strumento CRM realizzato da agenti commerciali per conto di agenti commerciali.

Un prodotto che si dimostra subito:

Semplice da utilizzare : non occorre avere un background informatico fuori dal comune per poterlo utilizzare. Chiarezza delle statistiche e navigazione agevole fanno di ForceManager un ottimo prodotto.

: non occorre avere un background informatico fuori dal comune per poterlo utilizzare. Chiarezza delle statistiche e navigazione agevole fanno di ForceManager un ottimo prodotto. Veloce : i dati sono sempre a portata di mano e il supporto è immediato. Con ForceManager promuovere l’efficienza della rete degli agenti commerciali tutto è fuorché un miraggio. Lo strumento CRM in questione è altamente reattivo e ottimizza le tempistiche.

: i dati sono sempre a portata di mano e il supporto è immediato. Con ForceManager promuovere l’efficienza della rete degli agenti commerciali tutto è fuorché un miraggio. Lo strumento CRM in questione è altamente reattivo e ottimizza le tempistiche. Affidabile : il brand di una qualsiasi realtà imprenditoriale così come l’immagine aziendale passano in larga parte dalla rete commerciale. L’infrastruttura dati di ForceManager è ad elevate prestazioni: privacy e sicurezza sono due caratteristiche imprescindibile di questa valida risorsa che, tra le altre cose, dispone anche di un servizio di supporto tecnico dedicato. D’altronde, per centrare appieno gli obiettivi aziendali, è fondamentale anche l’attività degli utenti.

: il brand di una qualsiasi realtà imprenditoriale così come l’immagine aziendale passano in larga parte dalla rete commerciale. L’infrastruttura dati di ForceManager è ad elevate prestazioni: privacy e sicurezza sono due caratteristiche imprescindibile di questa valida risorsa che, tra le altre cose, dispone anche di un servizio di supporto tecnico dedicato. D’altronde, per centrare appieno gli obiettivi aziendali, è fondamentale anche l’attività degli utenti. Intelligente: le informazioni necessarie vengono restituite sullo smartphone del diretto interessato al momento opportuno. Conoscere i clienti più vicini alla propria posizione geografica, consente al commerciale di turno di pianificare meglio gli appuntamenti. Quindi, è ForceManager che lavora per gli agenti di vendita e non viceversa.

Tirando le somme…

I direttori commerciali e gli imprenditori troveranno in ForceManager il software CRM ideale anche per l’importante apporto inerente ai miglioramenti alla qualità delle relazioni con la clientela, all’ottimizzazione della distribuzione delle risorse commerciali e alla raccolta di dati utilissimi a fornire una visione chiara sul processo di vendita. Di fatto, Force Manager dovrebbe essere implementato in ognuno dei reparti vendite, finendo per ricoprire il ruolo di hub centrale. In questo modo, la gestione dei contatti si dimostra più efficiente. Lo stesso dicasi per le attività della rete di agenti e di commerciali, specie per ciò che concerne i processi di accounting.