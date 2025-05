Il dissipatore diventa un palco per le action figure col nuovo TRYX Stage

TRYX sta riscuotendo parecchio successo sul mercato e, viste le novità di COMPUTEX, non sembra abbia intenzione di fermarsi: tra nuovi dissipatori, case e soluzioni innovative, l'azienda ha tutto ciò che le serve per affermarsi come uno dei migliori brand del mercato.

La prima novità è il dissipatore ad aria TURRIS, con design a doppia torre con due ventole e un pannello LCD da 5 pollici su cui visualizzare temperature, velocità delle ventole, o qualsiasi cosa vogliate, che si tratti di immagini o video. Il display può essere rimosso facilmente (è magnetico) per accedere alla ventola centrale, che a sua volta va rimossa per poter raggiungere le viti di installazione.

Ancora più spettacolare è il rinnovato dissipatore a liquido STAGE, che incorpora due display da 4 pollici e una base a specchio che trasforma il blocco della CPU in un vero e proprio palco. Gli schermi sono indipendenti e possono mostrare statistiche di sistema, loghi, immagini o qualsiasi cosa faccia da sfondo perfetto all'action figura che metterete davanti: è proprio questo l'obiettivo di STAGE, offrire un vero e proprio "palco" per mettere in bella mostra le action figure che solitamente si inseriscono nelle build tematiche.

L'azienda è al lavoro anche su un blocco CPU per sistemi custom loop, equipaggiato con lo schermo curvo di Panorama.

L'attenzione al design si estende ovviamente anche ai case: il nuovo FLOVA combina pannelli in tessuto con un sistema di ventilazione a flusso incrociato, denominato Crossflow. Secondo TRYX, questa configurazione garantisce un flusso d'aria equivalente a tre ventole standard da 120 mm, liberando spazio all'interno del case; una soluzione interessante, che speriamo venga implementata su più prodotti in futuro.

A completare l'offerta troviamo ARCVISION, uno chassis dotato di coperchio per l'alimentatore a specchio e un display curvo integrato al di sotto del vetro temperato, a cavallo tra la paratia frontale e laterale. Il case arriverà sul mercato in due versioni, con e senza schermo (e una differenza di prezzo considerevole, di circa 120 dollari); il display può essere aggiunto in un secondo momento, ma non è acquistabile separatamente, almeno per ora. Questo significa che, nel caso in cui vogliate farlo, dovrete toglierlo dal PANORAMA SE e inserirlo in ARCVISION.