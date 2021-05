Il DLSS arriva per la prima volta sui titoli VR

La tecnologia Deep Learning Super Sampling (DLSS) di Nvidia questo mese arriverà su altri nove titoli, inclusi tre giochi in realtà virtuale (VR). Sarà la prima volta che i giochi VR supporteranno la tecnologia di upscaling, che aumenta le prestazioni e migliora sensibilmente la grafica.

Come spiega la pagina ufficiale di NVIDIA dedicata al DLSS, si tratta di una tecnologia di rendering IA all’avanguardia, che ha l’obiettivo di aumentare le prestazioni grafiche utilizzando processore AI Sensor Core dedicati sulle GPU GeForce RTX. Infatti il DLSS sfrutta il deep learning per aumentare il framerate e generare immagini di qualità superiore all’interno dei giochi.

Tra i nove titoli fortunati troviamo No Man’s Sky, uno dei giochi più importanti a ottenere l’upgrade alla tecnologia DLSS a maggio. NVIDIA afferma che l’aggiornamento arriverà alla fine di questo mese e migliorerà le prestazioni desktop fino al 70% durante il gaming in 4K e renderà il gioco molto più fluido e reattivo.

NVIDIA ha poi aggiunto che il DLSS raddoppia le prestazioni VR di No Man’s Sky quando viene impostata la grafica a Ultra dalle impostazioni. Chi ha un Oculus Quest 2 – non perdetevi la nostra recensione – e una GeForce RTX 3080 potrà godere di un framerate che si attesterà attorno i 90fps.

Come riportano i colleghi di Engadget, gli altri due giochi VR a ottenere questo mese il supporto alla tecnologia Deep Learning Super Sampling di NVIDIA sono Wrench – che ora supporta il ray-tracing sia in modalità desktop che VR – e Into The Radius.

I rimanenti titoli che godranno del DLSS entro la fine di maggio sono Metro Exodus PC Enhanced Edition, Scavengers, Everspace 2, Amid Evil, Aron’s Adventure e Redout: Space Assault. Alcuni di questi supportano già da ora la tecnologia quindi non dovrete attendere la fine del mese per godere delle prestazioni aumentate e la grafica migliorata.

Nel frattempo NVIDIA ha lanciato un Game Ready Driver per Days Gone, il gioco lanciato per PlayStation poco più di due anni fa e arrivato su Steam da qualche giorno. Qui potete leggere la nostra recensione di Days Gone per PC.