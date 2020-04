Il Mini PC AeroBox di Chuwi utilizzerà la stessa scheda madre di Xbox One S

Dopo l’annuncio da parte di Chuwi di AeroBox, un mini computer pensato per gli uffici equipaggiato con un APU AMD A9-9820, tramite un’intervista esclusiva a TechRadar (qui trovate il link all’articolo originale in lingua inglese), l’azienda ha confermato che questo mini pc utilizzerà la stessa motherboard presente su Xbox One S.

La APU AMD A9-9820 è “derivata” dalla APU presente su Xbox One S, sarà quindi probabilmente basata sull’architettura Jaguar (la stessa architettura utilizzata per produrre sia i processori a 28nm utilizzati da Xbox One e PS4, che quelli da 16nm utilizzati su PS4 Pro e Xbox One S), può raggiungere fino ai 2,35 GHz di frequenza massima, supporta memorie DDR3 e sarà affiancata da una GPU Radeon R7 350 con una frequenza massima di 985 MHz.

Per quanto riguarda lo storage, sembra esserci un alloggiamento per un drive da 2.5 pollici. Il Chuwi AeroBox sarà dotato, nella configurazione base, di 8GB di RAM DDR3 (sono presenti ben quattro slot per le memorie su questa scheda microATX) e SSD da 250 GB (probabilmente un HP SSD NVMe EX900 M.2). Per la connettività sembrano esserci anche due porte PS2 sul retro e una porta DVI per l’uscita video.

I prezzi non sono ancora stati annunciati, ma Chuwi ha già comunicato che, almeno al lancio, AeroBox non sarà disponibile fuori dal Giappone.