Il nuovo AIO a liquido di G.SKILL punta alle massime performance

Tramite un comunicato stampa, G.SKILL ha presentato una nuova linea di dissipatori a liquido per CPU all-in-one: la serie ENKI AIO. Prendendo il nome dall’antico Dio sumero dell’acqua, la serie ENKI AIO punta ad offrire prestazioni elevate estraendo in modo efficiente il calore dalla CPU attraverso una pasta termica selezionata a bassa resistenza termica e trasferendolo sulla piastra in rame convessa personalizzata e successivamente al radiatore ad alta densità tramite tubi con refrigerante a bassa evaporazione. Disponibile con radiatore delle dimensioni di 360, 280 e 240 mm, ogni AIO della serie ENKI include ventole di raffreddamento con cuscinetti idraulici a 9 pale, illuminazione ARGB ed un kit di staffe per il montaggio.

Per ottenere un raffreddamento ad alte prestazioni e il massimo contatto con la CPU, il dissipatore a liquido AIO della serie ENKI utilizza un design a piastra fredda convessa personalizzato. Dall’altro lato della piastra vengono utilizzate microalette ad alta densità per guidare in modo ottimale il flusso del refrigerante per un efficiente trasferimento di calore .

Il sistema di raffreddamento a liquido AIO della serie ENKI è dotato di ventole di raffreddamento PWM a nove pale con cuscinetti idraulici ad alte prestazioni, selezionate per la loro alta pressione statica allo scopo di mantenere un flusso d’aria costante. Nella confezione degli accessori è incluso un tubo di pasta termica per server che presenta una resistenza termica estremamente bassa e consente un rapido trasferimento del calore dalla CPU alla piastra fredda in rame.

Ogni dispositivo di raffreddamento a liquido AIO della serie ENKI è dotato di connettori per scheda madre ARGB a tre pin, che consentono un’illuminazione RGB personalizzabile tramite il software di controllo della motherboard.

Disponibile nelle varianti con radiatore da 360, 280 e 240 mm, la serie ENKI AIO viene fornita con una garanzia limitata di 5 anni. Questa linea di prodotti sarà disponibile tramite i partner di distribuzione G.SKILL nel 2021.