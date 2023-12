Il nuovo Doodle di Google è un minigioco che vi porterà via un'infinità di ore

Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo giocato a "Dov'è Waldo?", il famosissimo gioco in cui bisogna trovare l'iconico personaggio in uno scenario ricco di elementi. Ebbene, il più recente Doodle di Google è un gioco di caccia degli oggetti nascosti ispirato a "Dov'è Waldo?" che raccoglie le 25 cose più cercate degli ultimi 25 anni in un'immagine colorata e caotica.

Intitolato "The Most Searched Playground", il Doodle di Google rappresenta in modo giocabile la storia di Google e del mondo, mettendo insieme personaggi come Albert Einstein, Pikachu e Taylor Swift. Per giocare, basta iniziare a fare clic in giro nella pagina dedicata. Guardando attentamente l'immagine, noterai che alcuni personaggi o immagini si distinguono, come una statua di Pikachu. Cliccandoci sopra, segnerai Pikachu dalla lista delle cose nascoste.

La lista ti mostrerà cosa cercare, ma se fai clic su un elemento, come Naruto, riceverai un suggerimento su dove cercare. Se hai bisogno di ulteriore aiuto, puoi anche seguire il marcatore di direzione vicino al suggerimento, che ti guiderà nella zona in cui si trova.

All'interno del gioco degli oggetti nascosti c'è persino un mini-gioco dedicato a Taylor Swift, chiamato "The Most Searched Playground (Versione di Taylor)". Ci sono dieci indizi segreti legati a Swift, correlati a diverse sue canzoni. Risolvendo il puzzle, otterrai una lettera e un suggerimento per una "chiave mancante" utilizzata per aprire un sito web che prende forma quando unisci tutte le lettere fornite.

Ci giocherete? Fateci sapere se riuscite a trovare tutti e 25 i personaggi nascosti!