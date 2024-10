Il nuovo Mac Mini M4 trapela prima del lancio, ecco le novità

Dopo l'annuncio di ieri del nuovo iMac, tutti gli appassionati aspettano l'arrivo del nuovo Mac Mini. Manca davvero pochissimo all'annuncio ufficiale, ma nelle scorse ore Amazon si è lasciata sfuggire tutte le novità, permettendoci di scoprire in anticipo come sarà.

La pagina di confronto è stata eliminata dopo pochi minuti, ma questo non ha impedito ai più attenti di fare degli screenshot e diffonderli online. A quanto pare, il nuovo Mac Mini sarà equipaggiato con chip M4 (lo stesso dell'ultimo iPad Pro, al momento in sconto su Amazon), ma sarà presente anche una configurazione con un inedito M4 Pro, che metterà a disposizione fino a 14 core per la CPU, 20 core per la GPU, 64GB di RAM e un SSD da 8TB. Insomma, una vera e propria workstation in miniatura, considerando anche il salto in avanti rispetto a M2 Pro, che offre al massimo 12 core CPU, 19 core GPU e 32 GB di RAM.

Nel nuovo Mac Mini cambierà anche il design, più simile a quello di Mac Studio. Il form factor sarà più compatto rispetto ai precedenti Mac Mini e alcune porte saranno sul davanti: dall'immagine si intravedono due USB-C e quello che sembra un jack audio da 3,5mm.

I nuovi Mac Mini dovrebbero debuttare oggi o domani, quindi manca davvero pochissimo alla loro ufficialità. Vedremo se quanto emerso verrà confermato e se, come nel caso dei nuovi iMac, costeranno meno della passata generazione.