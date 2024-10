Mac mini è ufficiale, con M4 e M4 Pro. Si parte da 729€

Come suggerito dalle ultime indiscrezioni che vi abbiamo riportato questa mattina, Apple ha presentato ufficialmente il nuovo Mac mini con chip M4 e M4 Pro, aggiornando il modello 2022 equipaggiato con SoC M2. Il nuovo modello offre prestazioni superiori in un design ancora più compatto: misura solo 12,7 cm per lato e segna un importante traguardo ambientale, essendo il primo Mac carbon neutral.

Secondo Apple, il nuovo Mac mini è fino a 6 volte più veloce e 20 volte più compatto rispetto al PC desktop più venduto nella stessa fascia di prezzo. Il modello base con chip M4 ha una CPU 10-core, una GPU 10-core, 16GB di memoria unificata e SSD da 256GB. La versione con M4 Pro offre, come anticipati dai rumor, un massimo di 14 core CPU e 20 core GPU.

Altra conferma sono le porte sul frontale, oltre che sul retro del dispositivo, per una maggior versatilità. Il modello con M4 Pro supporta per la prima volta la tecnologia Thunderbolt 5, che garantisce velocità di trasferimento dati fino a 120 Gbps.

Mac mini segna anche un importante traguardo ambientale: è il primo Mac di Apple a impatto neutro.

Il nuovo Mac mini supporta anche Apple Intelligence, che arriverà con macOS Sequioia 15.1, ma solo negli Stati Uniti e in pochi altri paesi. In Italia dovremo aspettare aprile, quando arriverà anche su iPhone, come vi abbiamo raccontato in questo articolo.

Il nuovo Mac mini può essere preordinato da oggi, con consegne a partire dall'8 novembre. Il modello con chip M4 parte da 729€, mentre la versione con M4 Pro ha un prezzo di partenza di 1.679€; il modello top di gamma, con M4 Pro con 14 core CPU e 20 core GPU, 64GB di memoria unificata, SSD da 8TB e LAN 10G arriva alla bellezza di 5.474€.