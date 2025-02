Il nuovo Mini PC di Asus è potente e "creepy"

Asus ha presentato il nuovo NUC 15 Pro, un mini PC progettato per gestire attività complesse come l'addestramento di modelli AI e la visualizzazione dati. Il dispositivo è alimentato da un processore Intel Core Ultra (Serie 2) con grafica Intel Arc integrata e supporta fino a 96GB di RAM DDR5 a 6400 MHz.

Il NUC 15 Pro, però, non si distingue solo per le sue capacità di connettività e visualizzazione avanzate. Per quanto possa gestire fino a quattro display 4K attraverso due porte HDMI 2.1 e la connettività Thunderbolt 4, integra anche la tecnologia Intel Wi-Fi Proximity Sensing, che rileva la presenza dell'utente per attivare o bloccare automaticamente il dispositivo, con un effetto al limite del paranormale, visto che blocca, o attiva, il terminale nel momento in cui l'utente si allontana, o entra, dalla stanza.

Il NUC 15 Pro incorpora caratteristiche di sicurezza e gestione avanzate.

Si tratta di una funzione pesata per la sicurezza, ma l'effetto "creepy" dato dal vedere un terminale che si accende non appena percepisce la presenza di una persona è assicurato. La connettività wireless è garantita dal Wi-Fi 7, che offre velocità fino a 46 Gbps e supporto per 16 dispositivi in streaming simultanei. È presente anche il Bluetooth 5.4 per trasferimenti dati fino a 50 Mbps.

Nonostante le dimensioni compatte del chassis da 0,48 litri, il dispositivo presenta un meccanismo a leva con cerniera caricata a molla per aggiornamenti senza attrezzi di RAM e storage. Include inoltre la tecnologia Intel vPro e fTPM 2.0, fornendo crittografia hardware di livello enterprise e capacità di gestione remota sicura.

Il NUC 15 Pro introduce anche Power Sync, una funzionalità che consente una gestione dell'alimentazione senza soluzione di continuità per i monitor Asus collegati tramite l'interfaccia HDMI CEC.

Con il suo design compatto ma potente, il NUC 15 Pro di Asus si posiziona come una soluzione versatile per professionisti e aziende che necessitano di elevate prestazioni in uno spazio ridotto. La combinazione di tecnologie all'avanguardia come Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 e processori Intel di ultima generazione lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, dall'elaborazione dati intensiva alla gestione di workstation multimonitor.