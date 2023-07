Google non ferma la sua marcia nello sviluppo delle intelligenze artificiali: oggi vi abbiamo parlato vi abbiamo parlato dell’arrivo in Italia di Google Bard, il chatbot rivale di ChatGPT, ma non è l’unica novità. Il colosso americano ha infatti annunciato anche NotebookLM, già visto il occasione del Google I/O con il nome di “Project Tailwind”, è ora disponibile pubblicamente.

È importante sottolineare da subito che si tratta di una beta, non della versione finale del modello di linguaggio. Google ha dichiarato che “NotebookLM è un prodotto sperimentale progettato per utilizzare la potenza dei modelli linguistici abbinati ai contenuti esistenti per ottenere approfondimenti critici, più rapidamente. Pensate a questo prodotto come a un assistente di ricerca virtuale in grado di riassumere i fatti, spiegare idee complesse e creare nuovi collegamenti, il tutto sulla base delle fonti selezionate“.

Credit: Google

“Una differenza fondamentale tra NotebookLM e i tradizionali chatbot di intelligenza artificiale”, continua Google, “è che NotebookLM consente di ‘radicare’ il modello linguistico negli appunti e nelle fonti. Ciò crea un’intelligenza artificiale personalizzata che conosce le informazioni rilevanti per l’utente. A partire da oggi, è possibile ‘radicare’ NotebookLM con i documenti Google specifici scelti dall’utente e presto verranno aggiunti altri formati”.

Nel mondo delle intelligenze artificiali, con “radicare” (“grounding” in inglese) si intende che l’IA analizzerà i documenti e considererà le informazioni al loro interno più importanti di quelle presenti all’interno del set di dati con cui viene allenata. Sempre stando a Google, “Anche se l’analisi delle fonti di NotebookLM sembra ridurre il rischio di allucinazioni del modello, è sempre importante verificare le risposte dell’intelligenza artificiale rispetto al materiale originale delle fonti. Quando si attinge a più fonti, il controllo dei fatti è facilitato dal fatto che ogni risposta è accompagnata da citazioni, che mostrano le citazioni originali più rilevanti delle fonti”.

Una volta aggiunto un documento a NotebookLM, si potrà ottenere un riassunto e fare delle domande. Se ci pensate, è il sogno di ogni studente: un’intelligenza artificiale capace di prendere degli appunti, analizzarli, capirli, fornirne un riassunto e poi rispondere a domande inerenti, in modo magari da spiegare meglio qualcosa che si è scritto, ma non capito del tutto. O ancora può essere usato per prepararsi a un esame, chiedendo di fare domande sull’argomento.

Per accedere a NotebookLM dovete iscrivervi a questa lista d’attesa. Attualmente l’IA è disponibile solamente per un numero ristretto di utenti negli Stati Uniti e non sappiamo quando l’accesso verrà ampliato anche al nostro paese.