Stando alle ultime voci di corridoio, AMD, in occasione del CES 2023 di gennaio, dovrebbe presentare tre nuovi processori Ryzen 7000 X3D che utilizzano la tecnologia 3D V-Cache. Questa soluzione, già impiegata in precedenza, ad esempio, sul Ryzen 7 5800X3D, consente di avere della memoria cache impilata sul die per aumentare sia la sua dimensione che le prestazioni in alcuni ambiti, come quello gaming.

Nello specifico, si parla dei modelli Ryzen 9 7950X3D (16 core, 16 MB L2, 192 MB L3, 170W), Ryzen 9 7900X3D (12 core, 12 MB L2, 192 MB L3, 170W) e Ryzen 7 7800X3D (8 core, 8 MB L2. 96 MB L3, 170W). Purtroppo, non conosciamo le frequenze operative di questi processori, ma, secondo alcuni rumor, dovrebbero essere simili alle loro controparti “non X3D”, a differenza di quanto accaduto con la precedente generazione, così da non risultare più lenti in alcuni carichi di lavoro.

Nello specifico, il Ryzen 9 7950X dovrebbe essere sino al 33% più veloce dell’Intel Core i9-13900K nei videogiochi, rendendolo il processore più prestante in questo determinato ambito. Ovviamente, tale divario dipenderà anche dai singoli titoli testati, ma, stando ai benchmark pubblicati da Quasar Zone, la differenza può variare dal 5 al 33%.

Del resto, anche senza 3D V-Cache, la gamma Ryzen 7000 è in grado di offrire prestazioni di tutto rispetto nel gaming, andando a competere direttamente con le proposte Intel Raptor Lake di tredicesima generazione. L’aggiunta della 3D V-Cache molto probabilmente darà quella spinta in più necessaria per recuperare la supremazia. Per il momento, ovviamente, non ci resta altro che attendere con pazienza alcune settimane per saperne di più.

Continuando a parlare di rumor inerenti a futuri processori AMD, qualche giorno fa vi abbiamo riportato l’avvistamento del Ryzen 7 7730U “Barcelo Refresh” all’interno di una nuova linea di computer portatili Lenovo che arriveranno sul mercato nel corso del 2023. Nel caso foste interessati, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.