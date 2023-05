ASUS ROG Ally è senza dubbio la console portatile più attesa del momento, specialmente per le prestazioni promesse, che dovrebbero superare di gran lunga quelle di Steam Deck. Il merito è anche dei chip AMD Ryzen Z1 e Ryzen Z1 Extreme, creati appositamente da ASUS e AMD per questo nuovo prodotto.

Dalle prime informazioni emerse su Ryzen Z1 su è subita notata una forte somiglianza con la gamma Ryzen 7040U per laptop, ufficializzata pochi giorni fa ma già nota da qualche tempo grazie alle varie indiscrezioni. Guardando unicamente la scheda tecnica, il Ryzen 7 7840U sembra quasi identico al Ryzen Z1 Extreme; Tom’s Hardware ha chiesto chiarimenti direttamente ad AMD, che ha risposto tramite una dichiarazione di Matthew Hurwitz, Client PR Manager: “La serie Ryzen Z1 è progettata appositamente per le console portatili. Per questo motivo, gli ingegneri hanno dovuto pensare a un nuovo range di potenza e a nuove curve del voltaggio, specifiche per questi casi d’uso. Questo lavoro di ottimizzazione non va sottovalutato, quindi sebbene sulla carta le serie Z1 e 7040U si assomigliano, i processori hanno caratteristiche ben precise e differenti, specifiche per il caso d’uso”.

La gamma Z1 non include ad esempio il motore Ryzen AI basato su architettura XDNA, sebbene sia solamente disattivato, non fisicamente assente. Qui sotto vi lasciamo una tabella con le specifiche tecniche di Ryzen 7 7840U e AMD Ryzen Z1 Extreme; purtroppo non sappiamo quali saranno le frequenze operative del SoC di ROG Ally, ma come potete vedere, oltre all’assenza del motore Ryzen AI, l’unica sostanziale differenza è il range di TDP, più ampio su Z1 che può scendere fino a 9 watt.