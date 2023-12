ASUS ROG Ally: la splendida console portatile al MINIMO STORICO!

Se siete a caccia di un bellissimo regalo di Natale da fare ad una persona con una certa passione per i gaming, e non volete, in tal senso, badare a spese, acquistando qualcosa di ben superiore ai "classici" 50€ di budget, allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa offerta Amazon dedicata alla splendida console portatile ASUS ROG Ally! Un dispositivo bellissimo e performante, praticamente un PC da tenere stretto tra le mani, che sullo store è acquistabile all'ottimo prezzo di 649,00€!

ASUS ROG Ally, chi dovrebbe acquistarla?

Animata da un hardware potente e performante, che può contare su di un processore AMD Ryzen Z1 Extreme, sorretto da 16 GB di RAM, la ROG Ally è una console portatile che vi permetterà di giocare ai vostri titoli preferiti praticamente ovunque vogliate, e senza il minimo calo prestazionale! In tal senso, è una scelta ideale per chi ama i videogiochi e vorrebbe giocarli in qualsiasi occasione, senza contare che parliamo di quello che è, a tutti gli effetti, un PC portatile completo con Windows 11, con tanto di possibilità di collegarsi ad una scheda grafica esterna.

Disegnata con un corpo snello e dalle linee accattivanti, ROG Ally è progettata per garantire lunghe sessioni di gioco in tutta comodità, e grazie ad un sistema di ricarica rapida, vi permetterà di tenerla sempre a disposizione per una partita o due, potendola poi avere di nuovo a disposizione con il 50% della ricarica in soli 30 minuti di ricarica!

Ergonomica, potente e dotata anche di un ottimo sistema di dissipazione, questa console/PC portatile è la scelta ideale per chi ha sempre desiderato acquistare un dispositivo simile, ma magari è stato scoraggiato dal prezzo visto che, ovviamente, parliamo qui di prodotti il cui costo medio è ben superiore anche a quello dell'attuale generazione console, nonché della classica, per certi versi "ispiratrice", Nintendo Switch.

ASUS ROG Ally, in sintesi, sarebbe un regalo eccezionale per qualsiasi appassionato di gaming e, per questo, il nostro suggerimento è quello di non indugiare oltre, e di approfittare subito dell'offerta messa in campo da Amazon, consultando subito la pagina dedicata alla console per completare l'acquisto prima che essa vada esaurita, o che finisca la finestra di tempo utile ad effettuare l'ordine per riceverla entro Natale.

