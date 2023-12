OneXPlayer X1 sfida Rog Ally e Legion Go con un "3-in-1" che lascia molti dubbi

OneXPlayer ha lanciato un nuovo laptop 3 in 1 equipaggiato con i nuovi processori Meteor Lake Intel Core Ultra, presentati ufficialmente pochi giorni fa da Intel e che si apprestano a fare il loro debutto sul mercato. Il nuovo OneXPlayer X1 è parte della nuova linea di prodotti OneXPlorer, che sarà popolata da device molto simili a questo.

Il dispositivo ha un’ampio schermo da 10,95 pollici e una tastiera staccabile, che lo rende simile a un classico 2 in 1 che può essere convertito da laptop a tablet. Qui però si parla di un 3 in 1, quindi cosa cambia? Semplice: OneXPlayer X1 potrà anche essere usato come handheld, quella caterogia di PC/console resa davvero popolare da Steam Deck e che vede, nel mondo Windows, ROG Ally e Lenovo Legion Go come player principali.

Il video teaser non mostra controlli o altri elementi di input che permetteranno di usare X1 in modalità handheld, ma di certo non mancano i dubbi: lo schermo è enorme per un dispositivo di questo tipo e sarebbe sostanzialmente come collegare un backbone a un iPad Pro, di certo non il massimo del comfort. Dovremo attendere ulteriori novità dall’azienda per scoprire di più in merito.

Tornando alle specifiche tecniche, X1 è equipaggiato probabilmente con un processore Core Ultra 7 165H o 165 (non ci sono ancora informazioni ufficiali in merito), lo schermo ha risoluzione 2,5K e frequenza d’aggiornamento di 120Hz e un comparto audio stereo 2.0 con speaker certificati Harman.

Uno degli elementi più interessanti di OneXPlayer X1 è il supporto a Oculink, confermato dall’azienda nel proprio canale discord. Si tratta di un’interfaccia che semplifica parecchio il collegamento di GPU esterne, assicurando così prestazioni di altissimo livello in tutti i giochi.

Prezzo e data di uscita di OneXPlayer X1 rimangono per ora sconosciuti, ma l’azienda promette di rivelare nuovi dettagli su questo 3 in 1 molto presto; speriamo che sia l'occasione giusta per rispondere ai molti dubbi e alle domande che per il momento lo avvolgono.