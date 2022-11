Il produttore coreano Samsung è sicuramente uno dei maggiori protagonisti nel mercato dell’elettronica di consumo e i monitor gaming Odyssey G9 e Neo G9 sono sicuramente tra i migliori disponibili sul mercato. Recentemente, è stato commercializzato anche il nuovo Odyssey Ark, dispositivo dai fascia alta equipaggiato con un pannello Quantum Matrix con retroilluminazione a Mini LED da 55″, che assicura un rapporto di contrasto di ben 1.000.000:1 e che è stato definito dalla stessa azienda com “personal gaming theater“, grazie anche all’immersione che è in grado di offrire all’utente in virtù delle sue caratteristiche tecniche. Inoltre, pur essendo di dimensioni piuttosto generose, Odyssey Ark è anche in grado di essere utilizzato in modalità “pivot”, ovvero in verticale.

Ovviamente, la società sta già pensando al futuro e si prepara a lanciare un nuovo monitor dotato di un display a risoluzione 8K, come anticipato in occasione dell’evento di presentazione delle schede Radeon RX 7000 di AMD. Fino ad ora, sappiamo che supporterà lo standard DisplayPort 2.1, ma per maggiori dettagli in merito dovremo attendere almeno di sino al CES 2023, evento che si terrà il prossimo gennaio.

Photo Credit: Samsung

Considerando che il monitor in questione sarà il successore dell’Odyssey G9, non si avrà di fronte un vero display 8K, in quanto il rapporto di aspetto sarà probabilmente di 32:9. Questo suggerisce che, facendo un rapido calcolo, con 8.000 pixel in larghezza si avrebbero 2.250 pixel in altezza, valore superiore a un 4K “standard” in 16:9.

Per il momento, non ci resta che aspettare ancora qualche settimana per saperne di più. Di certo, si tratterà di un prodotto non certo economico e coloro che vorranno entrarne in possesso dovrebbero prepararsi a sborsare un ingente quantità di denaro.