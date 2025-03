Perché il tuo PC fa schifo? Presto te lo dirà direttamente Windows

Microsoft sta lavorando a una nuova funzionalità in Windows 11 che promette di rendere più trasparente e comprensibile l'impatto dell'hardware sulle prestazioni del computer. La novità, scoperta nelle ultime versioni di anteprima del sistema operativo, consiste in una sezione FAQ (Frequently Asked Questions) integrata nelle impostazioni di sistema, che fornisce risposte e chiarimenti su come la quantità di RAM, le specifiche della GPU e persino la versione del sistema operativo influenzino l'esperienza d'uso.

La scoperta è stata fatta da un utente, noto come "phantomofearth," che ha individuato la nuova sezione nella build più recente del canale Dev di Windows 11, rilasciata all'inizio di questa settimana. Al momento, Microsoft non ha ancora annunciato ufficialmente questa funzionalità, che risulta nascosta e richiede un'attivazione manuale nelle build di anteprima.

L'obiettivo di questa nuova sezione FAQ sembra essere quello di fornire un supporto informativo agli utenti meno esperti, aiutandoli a comprendere meglio le relazioni tra le componenti hardware del loro PC e le prestazioni generali del sistema. Le domande affrontate riguardano temi come l'insufficienza di RAM o le raccomandazioni per le GPU. Viene inoltre segnalato se l'utente non sta utilizzando la versione più recente di Windows.

Un aspetto ancora da chiarire è il grado di dinamicità di questa lista di FAQ. Le risposte potrebbero essere statiche, basate sulla configurazione hardware rilevata al momento dell'installazione del sistema operativo, oppure potrebbero adattarsi dinamicamente a eventuali cambiamenti o aggiornamenti successivi. È plausibile, ad esempio, che un sistema di fascia alta con l'ultima versione del sistema operativo non mostri alcuna FAQ, in quanto non necessiterebbe di particolari spiegazioni.

L'introduzione di questa funzionalità ricorda in qualche modo il "Windows Experience Index," un sistema di valutazione delle prestazioni introdotto con Windows Vista. Questo indice assegnava un punteggio a ciascun componente hardware del sistema, fornendo un valore complessivo che indicava l'idoneità del PC a eseguire le versioni più recenti di Windows. La nuova sezione FAQ, pur non fornendo un punteggio numerico, sembra voler riprendere quello spirito di trasparenza, offrendo agli utenti informazioni più dettagliate e contestualizzate.

La presenza della sezione FAQ nelle build del canale Dev suggerisce che questa funzionalità potrebbe essere rilasciata per tutti gli utenti di Windows 11 nei prossimi mesi. Microsoft è solita testare nel canale Dev le funzionalità che sono in dirittura d'arrivo per l'aggiornamento annuale di Windows 11 (in questo caso, la versione 24H2). Tuttavia, è bene ricordare che l'azienda si riserva la possibilità di scartare alcune funzionalità prima del rilascio definitivo.

Questa nuova iniziativa di Microsoft potrebbe avere diverse implicazioni positive. Innanzitutto, potrebbe contribuire a ridurre la frustrazione degli utenti meno esperti, che spesso si trovano in difficoltà nel comprendere perché il loro PC non offre le prestazioni desiderate. Fornendo spiegazioni chiare e accessibili, Microsoft potrebbe migliorare l'esperienza d'uso complessiva di Windows 11 e ridurre il numero di richieste di assistenza tecnica.

Inoltre, questa funzionalità potrebbe incentivare gli utenti ad aggiornare il proprio hardware o a passare a versioni più recenti del sistema operativo, con benefici sia per Microsoft che per i produttori di componenti hardware.

Resta da vedere se Microsoft deciderà di ampliare ulteriormente questa sezione FAQ, magari integrandola con strumenti di diagnostica più avanzati o con suggerimenti personalizzati per l'ottimizzazione delle prestazioni. In ogni caso, l'iniziativa segna un passo avanti verso una maggiore trasparenza e comprensibilità del mondo, a volte complesso, dell'hardware e del software per PC.