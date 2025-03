Il vostro vecchio Chromecast da problemi? Google si scusa!

Gli utenti di vecchi dispositivi Chromecast stanno vivendo giorni di frustrazione, trovandosi improvvisamente impossibilitati a trasmettere contenuti dai loro dispositivi. Quando i problemi sono iniziati, molti hanno pensato al peggio: che Google avesse deciso di abbandonare definitivamente il supporto per questi modelli più datati, specialmente considerando che l'azienda ha ufficialmente terminato il marchio Chromecast lo scorso anno. Fortunatamente, la realtà è meno drammatica. Si tratta di un bug software e Google ha già confermato di essere al lavoro su una soluzione.

Quando un certificato scaduto blocca la tecnologia

Al centro della problematica ci sarebbe un certificato di sicurezza scaduto. Secondo quanto riportato da un utente su Reddit, il certificato integrato nei dispositivi Chromecast aveva una data di scadenza fissata al 9 marzo. Non a caso, proprio dal giorno successivo molti modelli hanno iniziato a manifestare malfunzionamenti. Questo spiegherebbe perché gli utenti ricevono un "errore di dispositivo non affidabile" quando tentano di trasmettere contenuti.

I modelli più colpiti includono il Chromecast di seconda generazione rilasciato nel 2015 e il Chromecast Audio, dispositivi che, nonostante l'età, continuavano a funzionare correttamente fino a pochi giorni fa. L'errore si manifesta in modo particolarmente frustrante: l'unica opzione disponibile è chiudere il messaggio di errore, ma questo disabilita completamente la funzionalità di casting.

La risposta ufficiale di Google

Google ha inviato un'email agli utenti colpiti, confermando che i suoi ingegneri stanno "lavorando per risolvere questo problema il prima possibile" e che terranno aggiornati gli utenti non appena ci saranno novità. La comunicazione è stata volutamente vaga sui dettagli tecnici, ma ha chiarito che la causa del problema è stata identificata.

L'azienda ha inoltre lanciato un importante avvertimento agli utenti: non effettuare il ripristino alle impostazioni di fabbrica dei dispositivi Chromecast interessati dal problema. Questa operazione, che tipicamente rappresenterebbe uno dei primi passi per la risoluzione di problemi tecnici, in questo caso specifico aggraverebbe la situazione, bloccando completamente l'accesso al dispositivo.

Il futuro dei vecchi Chromecast

Questa situazione solleva interrogativi più ampi sulla longevità dei dispositivi tecnologici. Mentre Google ha terminato ufficialmente il marchio Chromecast nel 2023, integrando la sua funzionalità direttamente nei dispositivi Google TV, milioni di vecchi dongle continuano a essere utilizzati nelle case di tutto il mondo.

Per gli utenti di questi modelli più datati, la buona notizia è che non si tratta di un'obsolescenza programmata, ma di un errore software risolvibile. Google non ha fornito tempistiche precise per il rilascio della correzione, ma ha assicurato che sta trattando la questione con priorità.

Nel frattempo, gli utenti colpiti dovranno pazientare, evitando soluzioni fai-da-te che potrebbero compromettere definitivamente i loro dispositivi. La vicenda ricorda quanto rapidamente la tecnologia quotidiana possa diventare obsoleta a causa di problemi apparentemente minori come un certificato digitale scaduto, evidenziando la dipendenza degli utenti dal supporto continuo dei produttori.