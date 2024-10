iMac: schermi deteriorati dopo due anni, difetto di fabbrica?

Il display dei Mac M1 sta mostrando problematiche diffuse, con linee orizzontali scure che persistono sugli schermi di numerosi utenti. La questione è emersa nell'ottobre 2023 ed è stata ampiamente discussa sul forum della community Apple, raccogliendo centinaia di segnalazioni. Apple non ha ancora riconosciuto ufficialmente il problema come difetto di fabbricazione.

Secondo quanto riportato dagli utenti coinvolti, i centri di assistenza Apple descrivono il problema come un malfunzionamento irreparabile, indicando la sostituzione dello schermo come unica soluzione. Tuttavia, poiché il difetto si manifesta in genere dopo due anni dall'acquisto, la maggior parte dei dispositivi è fuori garanzia. La sostituzione ha un costo di circa 600-700 dollari, paragonabile al prezzo di un nuovo Mac Mini M2 base.

Un'indagine condotta da un utente suggerisce che il problema potrebbe essere causato dal cavo flessibile che alimenta lo schermo dell'iMac. Questo cavo deve sostenere una tensione di circa 50 volt quando la luminosità è impostata al massimo, causando nel tempo un deterioramento del connettore e cortocircuiti che generano le linee nere.

La sostituzione dello schermo potrebbe non risolvere definitivamente il problema.

Le possibili cause ipotizzate sono tre: un difetto di progettazione, un problema di fabbricazione o l'utilizzo di componenti non conformi agli standard Apple da parte di un fornitore. Preoccupa il fatto che un utente abbia segnalato lo stesso problema su un iMac M3 acquistato a maggio 2024, suggerendo che il difetto potrebbe persistere nelle nuove generazioni se Apple non ha modificato il design del cavo flessibile.

Opzioni limitate per gli utenti

Al momento, le opzioni per gli utenti sono limitate. Senza un piano AppleCare+ attivo, la riparazione risulta estremamente costosa. In attesa di un eventuale richiamo da parte di Apple, l'unica alternativa è utilizzare un monitor esterno. Un utente ha ottenuto una riparazione gratuita autorizzata da un rappresentante Apple di alto livello, ma sembra essere un'eccezione.

Se Apple continuerà ad utilizzare lo stesso design del cavo flessibile con gli stessi requisiti di alimentazione, è possibile che problemi analoghi si manifestino anche nelle future generazioni di iMac. La situazione richiede un intervento ufficiale da parte dell'azienda per chiarire la natura del problema e fornire soluzioni adeguate agli utenti colpiti.