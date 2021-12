In arrivo nuove RTX 3080 e RTX 3070 Ti con più memoria

Una nuova registrazione di Gigabyte (riportata dal leaker @momomo_us) presso la Eurasian Economic Commission (CEE) indicano che NVIDIA doterà la GeForce RTX 3080 e la GeForce RTX 3070 Ti di un maggior quantitativo di memoria. Ricordiamo che non tutto ciò che è stato sottoposto alla EEC arriva sul mercato; quindi, non è detto che assisteremo davvero alla commercializzazione di questi prodotti.

I 10GB di GDDR6X della GeForce RTX 3080 sono stati spesso oggetto di discussione tra gli appassionati e i giocatori più accaniti. Per una scheda grafica che viene venduta al dettaglio per 699 dollari e che punta al gaming 4K, 10GB potrebbero non sembrare molti. La Radeon RX 6800 XT di AMD, che compete con la GeForce RTX 3080, ha un prezzo consigliato inferiore (649$) e più memoria (16GB).

Stando a Gigabyte, potrebbe essere in lavorazione una rinnovata GeForce RTX 3080 con 12GB di VRAM. Tuttavia, ci si chiede se verranno utilizzate memorie GDDR6 o GDDR6X: con una più ampia interfaccia a 384 bit, GDDR6 a 16Gb/s fornirebbero 768GB/s di larghezza di banda. Con la GeForce RTX 3070 Ti, NVIDIA ha optato per la memorie GDDR6X a 19Gb/s, un update sostanziale rispetto ai chip GDDR6 a 14Gb/s della GeForce RTX 3070. Sebbene ciò abbia contribuito ad aumentare la larghezza di banda complessiva della GeForce RTX 3070 Ti, NVIDIA ha mantenuto la capacità di 8GB, che è stata una preoccupazione per l’utilizzo a lungo termine. Molti titoli moderni già superano tale limite se eseguiti alle risoluzioni più elevate, specialmente se si abilita il ray tracing.

Photo Credit: ECC

La registrazione di Gigabyte indica che la nuova GeForce RTX 3070 Ti avrà il doppio della memoria rispetto all’originale. Pensiamo che la scheda rimarrà con le memorie GDDR6X, ma NVIDIA è spesso disposta a modificare le specifiche per ottenere la fornitura necessaria di componenti. Simile a ciò che rappresenta la GeForce RTX 2060 da 12 GB, la GeForce RTX 3080 da 12GB e la GeForce RTX 3070 Ti da 16GB saranno versioni premium, rispettivamente, della GeForce RTX 3080 e della GeForce RTX 3070 Ti.