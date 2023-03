Le notizie relative alle migliori promozioni del mercato prosegue anche in questo fine settimana, dato che ci sono delle opportunità da non lasciarsi sfuggire. In questo articolo, infatti, vi segnaliamo una nuova ed interessante promozione, dedicata al servizio VPN sviluppato da TunnelBear, ora disponibile con sconti fino al 67%.

Questa iniziativa consente, infatti, di accedere al servizio offerto da TunnelBear, con un prezzo tagliato di un importo considerevole, in base alla durata dell’abbonamento. Il piano mensile viene proposto a 9,99 dollari, ossia 9,37 euro circa, mentre sottoscrivendo quello annuale il prezzo scende a 4,16 dollari o 3,90 euro, grazie ad un taglio del 58%. Il servizio della durata di tre anni, invece, ha un costo mensile di 3,33 dollari, che si traducono in 3,12 euro circa, a fronte di uno sconto del 67%.

TunnelBear VPN offre a tutti i suoi abbonati un sistema di protezione all’avanguardia, e consente anche di aumentare considerevolmente la privacy online, con le tante funzionalità a sua disposizione. Tra le sue caratteristiche troviamo la piena compatibilità con i maggiori sistemi operativi presenti sul mercato, come iOS, Android, macOS and Windows, e un limitato supporto a Linux.

Insomma, stiamo parlando di un’offerta da non lasciarsi sfuggire, che vi darà la possibilità di sottoscrivere tre anni di servizio di TunnelBear, con uno sconto del 67%. Naturalmente, vi rimandiamo alla pagina della promozione, al seguente indirizzo, cosicché possiate conoscere tutte le specifiche del prodotto e i piani a disposizione.

