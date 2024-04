In vendita un processore Arrow Lake-S a $ 14, che non potete (ancora) usare

Un venditore cinese, noto con il nome di Xianyu, sta facendo parlare di sé per la vendita online di campioni d'ingegneria dei processori Intel Arrow Lake-S a soli $14. Questa notizia è stata rivelata da un post su Sohu, poi ripreso da Yuuki_AnS su X (Twitter), il quale ha evidenziato come Xianyu sia riuscito ad entrare in possesso di questi esemplari d'ingegneria, presumibilmente scartati da Intel e ora messi in vendita sul web.

L'immagine diffusa sul post di Sohu mostra il chip in questione, che, seguendo la prassi di Intel per i campioni di questo tipo, non riporta il nome del modello ma solo l'indicazione di chip "confidenziale" destinato esclusivamente a scopi di test. Gli altri dettagli riportati sull'etichetta, tra cui "NA", "QDF4", e "D234...", lasciano pensare che si tratti di un processore piuttosto datato, probabilmente fabbricato oltre sei mesi fa. Quest'immagine coincide con quella pubblicata da harukaze5719 su X nell'agosto 2023.

Non è la prima volta che accade qualcosa di simile, e ancora oggi non è chiaro come possa succedere

È quasi certo che Intel abbia ora esemplari d'ingegneria più recenti e performanti rispetto a quelli fabbricati mezzo anno fa. Tuttavia, èdi qualsiasi tipo di Intel, il che potrebbe portare l'azienda a intraprendere azioni legali. Inoltre, chi acquista questi chip si troverà, poiché attualmente non esistono sul mercato schede madri con socket LGA 1851.

Le specifiche di questi enigmatici campioni d'ingegneria rimangono un mistero: non sappiamo quanti core possiedano, a che velocità si spingano, né le loro prestazioni. Solitamente, i campioni d'ingegneria vengono sottoposti a benchmark e i risultati pubblicati su piattaforme come Geekbench, ma questo non è stato il caso per il chip in questione.

Arrow Lake rappresenta il nome in codice dell'architettura CPU desktop di prossima generazione di Intel. Si tratta di una svolta importante, poiché sarà la prima architettura desktop ad integrare un'unità di elaborazione neurale (NPU) per l'elaborazione accelerata hardware. Arrow Lake condivide molte similitudini con Meteor Lake, inclusa la sua progettazione modulare, ma è tecnicamente un "successore" di Meteor Lake e non solamente una versione per desktop di quest'ultimo.

Arrow Lake utilizzerà un processo produttivo 20A (classificazione per un processo da 2nm), che includerà la tecnologia di alimentazione tramite PowerVia. Questo aggiornamento dovrebbe garantire un miglioramento in termini di efficienza e prestazioni dei processori Arrow Lake. Le prestazioni AI previste sono migliorate tre volte rispetto a Meteor Lake, posizionando i primi chip desktop dotati di NPU di Intel in una posizione competitiva fin dal loro debutto. Inoltre, l'introduzione del nuovo socket LGA 1851 porterà miglioramenti nell'I/O.

Dalle informazioni trapelate emerge che Intel non intende modificare la configurazione del numero di core per i processori Arrow Lake. Saranno prodotti tre diversi die con tre configurazioni di core specifiche: 8P + 16E core, 6P + 16E core, e 6P + 8E core. Un dettaglio di particolare rilievo è che Arrow Lake potrebbe non includere l'HyperThreading, rendendo questa architettura la prima in circa vent'anni a non disporre del doppio thread per core.

L'architettura Arrow Lake è attesa al debutto entro quest'anno nella nuova lineup di CPU Core Ultra di seconda generazione di Intel, portando con sé grandi aspettative e curiosità nel mondo della tecnologia e dell'informatica.