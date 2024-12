Il nuovo microcode per Arrow Lake è già disponibile, ma le prestazioni non migliorano

Giusto ieri vi raccontavamo dell'analisi di Intel sui problemi di prestazioni della gamma Arrow Lake (disponibile su Amazon) e delle soluzioni che l'azienda vuole attuare per risolverli. Tra queste c'è il rilascio di un nuovo microcode, che promette miglioramenti tra il 3% e l'8% in gioco, a seconda della configurazione. A quanto sembra, questo aggiornamento è già disponibile: ASUS infatti ha già rilasciato un nuovo aggiornamento per le sue schede madre Z890 che aggiorna il microcodice alla versione 0x114.

TechPowerUP non ha perso tempo e ha effettuato dei test, che però sembrano dare un responso diverso e molto meno entusiasmante. I benchmark, condotti su una ASUS ROG Maximus Z890 Hero con BIOS aggiornato alla versione 1203, non hanno evidenziato miglioramenti prestazionali significativi. C'è da dire che le prove sono state effettuate solamente su due giochi, Elden Ring e The Last of US, ma danno comunque un'indicazione dello stato delle cose.

Non una bella notizia, considerando che, come detto, il nuovo microcode doveva essere una delle soluzioni ai problemi di prestazioni dei nuovi Core Ultra 200. I processori offrono prestazioni deludenti soprattutto in gioco, dove il top di gamma Core Ultra 9 285K è mediamente più lento del vecchio Core i9-14900K.

Intel ha già preannunciato che rilascerà altri aggiornamenti per migliorare le prestazioni dei processori, andando a modificare altri elementi del BIOS, quindi per tirare le somme in maniera definitiva dovremo aspettare gennaio, quando tutti questi update saranno disponibili. La speranza è che, per allora, i nuovi BIOS forniscano effettivamente l'incremento prestazionale promesso da Intel, così da risollevare le sorti di Arrow Lake.